他讚王世堅「靈魂不受黨紀管」金句　「無論投誰都已打動很多人」

▲台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）



實習記者李密／台北報導

日前民進黨籍台北市議員王世堅因在專訪節目中表示「欠黃珊珊一次」，遭外界解讀為「支持陳時中、票投黃珊珊」，引部分綠營人士圍剿，前桃園市議員王浩宇更說他違反黨紀，王世堅則說「靈魂不受黨紀管。」對此，台北市士林北投區議員候選人劉仕傑於臉書力挺王世堅，「無論王世堅最後在投票箱前的這一票投給誰，他的一席話已經打動許多人，Respect」。

▲時代力量台北市議員參選人劉仕傑。（圖／民眾提供）



劉仕傑18日在臉書發文說，要給王世堅的勇氣一個掌聲，給黃珊珊的大度一個肯定。王世堅在媒體上痛批側翼網軍，讓他想起今年8月份時親自拜會王世堅，並送給他《勇氣》這首歌的小提琴譜，當時王世堅還跟他開玩笑說要請高嘉瑜來唱。



劉仕傑表示，他欣賞王世堅的真誠，作為民進黨公職，全力幫陳時中拉票，但也公開說他欠黃珊珊一次。劉仕傑也稱讚王世堅說的「靈魂不受黨紀約束」是一句有政治哲理的金句。此外，王世堅還說「抗中保台不是側翼網軍的專利，你難道要說黃珊珊不抗中保台嗎？黃珊珊的哥哥正在主持國艦國造」。

對於王世堅的說法，劉仕傑認為黃珊珊的回應也令人動容。她說：「王世堅這一票，留給他自己就好」。劉仕傑稱讚，「無論王世堅最後在投票箱前的這一票投給誰，他的一席話已經打動許多人，Respect。」