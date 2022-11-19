萬人到場！侯友宜力挺王惠美　大讚防疫、農產及觀光表現優異

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣長候選人王惠美競選總部今(19日)舉辦北彰場團結造勢大會，超過萬名鄉親到場展現團結勝選氣勢，會中王惠美縣長將與新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕合體同台，侯友宜大誇阿美姐，在防疫的表現、推動農產及對地方建設的用心及努力，有目共睹，未來期盼新北與彰化能共同合作，大家一起支持好好做事情的人。

▲彰化縣長王惠美舉辦團結造勢大會，侯友宜到場力挺。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣長王惠美舉辦團結造勢大會，超過萬名鄉親相挺。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

新北市長侯友宜表示，有很多彰化鄉親到出外到北部打拚，根留新北、跟侯友宜站在一起，彰化同鄉會在新北，每個都很認真，保有古意善良，用彰化人的骨氣打出一片天。

侯友宜指出：「今天我專程南下和王惠美縣長站在一起，她當選縣長後，為了縣民的福利、建設，四處奔走，疫情期間她防疫工作做得非常好，得到鄉親高達81.9％的滿意度，我們兩人也常常為了疫情通電話，關心疫情發展、做好萬全準備。」

另外，侯友宜說，為了推銷彰化，彰化縣與新北市合作推展觀光休閒，雙方還簽署MOU，讓彰化優鮮農產品，有新北市優先來販售。

侯友宜說：「警察的天職，守護我們的國家、保衛人民都是天經地義，我當刑警的年代，警察衝鋒陷陣，沒有防彈衣的歲月，就算冒著生命危險，也依然盡忠職守。王惠美不是員警出身，也一樣守護彰化幾十年，她是跟侯友宜一樣，認真努力、默默做事的人，今天惠美友宜連線，就是要大家一起支持，這種好好做事情的人。」