擁雙碩士不做職場女強人！漂亮媽媽追垃圾車選里長　最強助選員曝

記者黃哲民／台北報導

剛褪去職場女強人的光鮮亮麗，選擇回歸家庭相夫教子，「地方媽媽」施佩君僅半年就閃電參選里長，自嘲「政治素人勇闖政治叢林」，最大後盾是老公堅定支持，2個僅4歲跟2歲的女兒是助選班底，每天傍晚開始追著垃圾車跑定點拜票，人家說她很勇敢，但她深邃立體的五官，常被誤認成原住民或新住民，她笑說：「我是土生土長的台北人！」

▲台北市北投區榮華里里長候選人施佩君，自嘲「地方媽媽」、「政治素人勇闖政治叢林」，助選班底是4歲跟2歲女兒。（圖／施佩君提供）

現年37歲的施佩君娘家在北市中正區的和平醫院附近，大學資管系畢業後，15年職涯前10年在外商公司從事設計工作、後5年在上市公司潤泰集團打造商場，包括松山車站、南港車站的CITYLINK購物中心，她全程參與，還兼任公關發言人，期間更取得台北科技大學與台灣大學共2個碩士學位。

▲台北市北投區榮華里里長候選人施佩君，自嘲「地方媽媽」、「政治素人勇闖政治叢林」。（圖／記者黃哲民攝）

不過嫁做人妻、連生2個寶貝女兒後，施佩君毅然留職停薪、甘於做個「地方媽媽」，每天接送大女兒上課、推著三輪車跟小女兒散步巷弄中，她最喜歡住家旁的磺溪，沿著溪旁步道邊走邊吹風，她覺得榮華里真是個宜居的好地方。

施佩君的夫家世居榮華里，婚後夫妻倆與婆婆同住，至今10年，身為上有長輩要照顧、下有子女要養育的「三明治世代」，專心做「地方媽媽」的施佩君開始注意居家周邊環境，榮華里內有振興醫院、有小學，2900戶人家坐擁好幾處公園綠地，乾淨、安靜是最大優點。

▲台北市北投區榮華里里長候選人施佩君，自嘲「地方媽媽」、「政治素人勇闖政治叢林」。（圖／記者黃哲民攝）

但是施佩君覺得仍有些不足，例如里內明明有公辦民營的育兒園，她卻是到別里參加活動才知道，還有老人共餐服務，里內一周僅2次，獨居長者都得親自到共餐點上樓，實際受惠大概5、60人，她認為若更有效使用資源，把里打造更像家，就能讓年輕人安心出去工作。

促使她參選動機，是老公百分百的支持、鼓勵她參選，但婆婆持重、希望她多考慮。施佩君說，老人家重情重義，尋求連任的現任里長在位36年，像她老公從懂事以來，就一直是這位老里長服務大家，尤其組織巡守隊、護童隊跟志工隊很有口碑。

▲老公百分百力挺，促使施佩君決定參選里長，2個小女兒就是她的助選班底。（圖／施佩君提供）

施佩君笑說，參選後常被里民說「妳很勇敢」，她自嘲「政治素人勇闖政治叢林」，她的娘家和夫家都沒人從政，她的助選班底就是2個年僅4歲跟2歲的寶貝女兒，白天她一樣推車和小女兒穿梭里內巷弄、逢人就打招呼，傍晚就追著垃圾車跑，在定點鞠躬拜票，女兒們幫她舉牌，全家人通力合作。

施佩君說，榮華里環境優美，她不忍心破壞，所以不掛布條不插旗幟，她的競選口號是「深度溝通」、「制訂願景」與「共同努力」，她是榮華里媳婦，希望為榮華里帶來改變，她更樂觀相信，年輕人應該比較會支持年輕人，「人人都是里長、說出您的心聲」，她也在文宣印上「Ronghua Vil.」（榮華里）、「Beitou Dist.」（北投區），以符合雙語化、國際化的趨勢。

▲施佩君參選里長自行設計的文宣。（圖／施佩君提供）

施佩君說，拜票過程中發現里民臥虎藏龍，有資深外交官、高階公務員、老師與醫師，而且多半謙虛、和善，外表根本看不出來，她也去拜訪過多位鄰長請益，沒人拒她於千里之外或說風涼話，反而鼓勵她、要她加油，讓她很窩心。

不過施佩君深邃立體的五官，常被人探問是不是原住民或新住民，號次抽籤當天，她穿稍微正式套裝以示慎重，也被他人側目，她不認為自己是正妹辣妹，而是希望聚焦在「榮華很小，但很美」的理念，一起進步。

▲施佩君笑說參選剛開始，像極了無頭蒼蠅，過程中學到很多。（圖／施佩君提供）

除了別人告訴她里長基礎工作「清消、路平、水溝通」，施佩君更想發揮自己行銷設計的專長，為榮華里尋找更多資源，她自掏腰包做一批回收塑膠製成的耐重購物袋，將分送每戶1個，整個外觀都是榮華里圖案，她的個人資訊則被濃縮成1個小小的QR Code，用意是能長久使用，別像一般文宣品用1、2次就丟，而且每個購物袋成本含運不到30元，因為自己設計，很省錢。

▲▼台北市北投區榮華里里長候選人施佩君，自行設計製作代表北投區榮華里意象的環保購物袋。（圖／施佩君提供）

施佩君說，參選至今，她很自豪能堅持到底，雖然剛開始像極了無頭蒼蠅，但過程中學到很多，如果這次沒有順利當選，她還是會繼續努力參與公益事務，例如磺溪的整治、公園的規劃，持續關注，持續做下去。