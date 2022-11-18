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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中北投造勢反映熱　蔡英文喊要「投出50%以上！」

▲▼總統蔡英文。（圖／翻攝直播）

▲總統蔡英文。（圖／翻攝直播）

記者杜冠霖／台北報導

陳時中競選總部18日晚間在北投七星公園舉行廟口開講，總統蔡英文也到場站台，蔡英文表示，2016年，自己在北投得票率56%、 2020年57.6％，「這次也57.6％，讓陳時中當選可不可以！」

經濟學人（The Economist）雜誌2023年趨勢特輯，封面將蔡英文和美國總統拜登、中國國家主席習近平等領導人並列。蔡英文表示，自己在封面不是因為比較聰明、能幹，而是因為台灣很重要。

對於北市首長選戰，蔡英文表示，這一局會影響台灣2023年的表現，也會影響世界的格局，全世界都在看台灣的人民，在中共20大後首次選舉表達什麼樣的決心。

蔡英文指出，台灣所有公職裡面，在總統之後就是台北市長，因為這是首都，關係到國家所有的重要議題，首都守住了、國家會更安全，3個候選人裡只有陳時中提到，要把北市民防做好，國家安全不是只有國防，民眾也要熟悉在特殊情況下要有什麼作為，民防做好，國防也會做好。

蔡英文喊話，陳時中不會迴避問題，防疫成功是因為全民的團結跟配合，也因為防疫遵循民主原則，每一件事情都跟國民報告，讓人民相信政府、團結度過疫情，成為民主防疫的典範。

蔡英文指出，很多國際友人來台時，都會恭喜台灣防疫做得很成功，那為什麼到選舉就變了調呢？不能因為選舉，就忘掉這2年多來創造出的民主防疫模式，呼籲大家給陳時中一個公道。

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