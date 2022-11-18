要和解了？柯文哲見王世堅遭民進黨狂K　願延攬他入民眾黨

▲台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）



記者陳家祥／台北報導

九合一選舉進入最後倒數，無黨籍台北市長候選人黃珊珊，18日晚間與市長柯文哲一起直播。談到「柯黑大魔王」、民進黨議員王世堅近來遭受到的黨內壓力，柯直言，「王世堅在民進黨的日子也不久了」，這樣搞下去民進黨一定會把他幹掉；主持人追問，是否會延攬王加入民眾黨？柯未多想，馬上就就表示「可以」。

黃珊珊說，大巨蛋20年前在台北市議會本來就是一件很詭異的事情，當時她開了一個公聽會，質疑遠雄要換團隊，真的沒有幾個議員願意跟她一起開。遠雄在那時候其實是很大的財團，後來王世堅在柯市長上任以後想要簽署解約連署，「就是你既然蓋不出來你就解約，那時候解約還來得及，所以那時候我們當然都是同意的」。

但黃珊珊說，要簽到成案也不容易，因為遠雄有各種不同的管道去說服，那時候連王世堅黨內的都不太簽，「那我是沒有什麼包袱，該簽就簽，所以我自己以前碰到一樣，要找人開公聽會，真的只有4個議員開，其他5、60個人都沒聲音，對大巨蛋都沒意見，我也覺得很奇怪」，這就是議會的生態。

黃珊珊說，對王世堅來說，會覺得她在他認為對的事情，兩個人是一樣的立場，「所以我也不知道他把這件事情記這麼久，我其實已經忘記了」。

至於現在王世堅被圍攻，是否要幫他說句話？黃珊珊說，選舉之外還是要有人性，「就像李鴻源部長來幫我，國民黨也沒開除他黨籍啊」；但這時一旁的柯文哲幫腔說，「快了、快了」，直言王世堅在民進黨的日子也不久了，這樣搞下去，民進黨一定會把他幹掉。

黃珊珊也直言，最近民進黨就是有派系開始整王世堅。柯文哲說，開始整高嘉瑜、王世堅這些邊緣的；至於是否看了覺得心疼？柯說，「不會啊，沒有啦，不然他要早一點棄暗投明」。主持人再追問，會延攬他加入民眾黨嗎？柯說，「可以」。