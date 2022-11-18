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為陳時中抱屈！薛瑞元曝仇恨值來源　「擋人幾十億財路」

▲▼衛福部長薛瑞元。（圖／翻攝直播）

▲衛福部長薛瑞元。（圖／翻攝直播）

記者杜冠霖／台北報導

陳時中競選總部18日晚間在北投七星公園舉行廟口開講，對於民進黨台北市長候選人陳時中被指仇恨值高，衛福部長薛瑞元表示，疫情期間，許多掮客來找陳時中，說有疫苗現貨，卻不願說貨源，只說要先付幾億的訂金，要求對方出示相關文件後這些人卻又不見了，因為這是幾十億的財路，被陳時中擋下來後，仇恨值又上升了。

薛瑞元指出，有人問自己最近為什麼變這麼嗆？只有4個字，「看不下去！」薛瑞元指出，真的氣不過，把防疫批評到讓人忍受不住，國民黨挑動仇恨值，一路以來就只有這招。

薛瑞元表示，第一項是普篩，自疫情開始時，就有一群人倡導普篩、大規模PCR，後來被擋下來，陳時中認為，應該要先做精準疫調，匡列隔離，這樣效果最好，普篩無法解決問題；這句話擋了多少人財路？中國到現在只有隨便一個群聚事件，影響的就是幾百萬人，篩檢費用已經佔GDP1.3%，若台灣像中國這樣做，一年要花掉3100億元。

薛瑞元指出，第二個原因是疫苗，去年4、5月出現疫情時，指揮中心每個禮拜都有一大群人說要捐疫苗、買疫苗、進口疫苗，有的是宗教團體、工商團體，他們不清楚其中利害，這其中也有掮客來找陳時中，說有疫苗現貨，卻不願說貨源，只要求先付幾億的訂金，「錢那麼好賺嗎？」

薛瑞元表示，要求對方出示疫苗來源、公司是否出貨的證明後，這些人就不見了，但他們懷恨在心，因為這是幾十億的財路，被陳時中擋下來後，仇恨值又上升了。

對於第三個原因，薛瑞元說，當時經專家討論後，評估疫情對年長者的風險較高，因此有了疫苗之後，就從年齡最大的人開始接種，可以最大程度的保障所有人，很不得已做了決定，因此有一些年輕人就一等再等，受盡了心理上的壓力，開始有不滿，但這是負責這政策的人必須承擔的選擇，「我要代表政府向大家抱歉。」

對於防疫成果，薛瑞元說，有人會質疑還是上萬人死亡，但以醫生的立場來說，已經盡所有力量來救這些患者，但不是每一個人都救得起來，真的不是醫療人員不願意努力，針對這點做政治攻防已經讓醫界受不了了，所以醫師全聯會也出來發聲，醫師真的已經盡力，防護衣濕了又乾、乾了又濕，救出一條條性命，「怎麼可以說我們不盡力！」

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