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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／張善政、鄭運鵬強攻對方本命區！　藍「義勇軍」自發抵抗綠營抹黑戰

▲▼國民黨六都市長候選人齊聚板橋大造勢，張善政。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲國民黨桃園市長候選人張善政。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者鄭佩玟／台北報導

九合一地方選舉進入激戰時刻，針對戰況最膠著的桃園市，民進黨將直搗藍營票倉南桃園，而國民黨也將反攻綠營票倉北桃園，雙雙展現劍指對手心臟地帶的企圖心。另就議題空戰，民進黨上從現任市長鄭文燦臉書、下至挨家挨戶派報，持續加強抹黑力道；反觀欠缺資源的國民黨，則有賴地方人士自發組織「義勇軍」，靠廣發澄清涵勉力對抗。

選戰進入倒數一周關鍵對決，民進黨預計每天都在南桃園舉辦造勢晚會，21日在平鎮、22日在內壢、23日在楊梅、24日回到八德，直搗藍營票倉的企圖心相當明顯，亟欲證明「南桃園早就擺脫國民黨的綁架」。與此同時，他們也未偏廢北桃園，鄭運鵬白天都會在北桃園各區車隊掃街、市場及路口拜票，11月20日「超級星期天」也會在北桃園舉辦超大型造勢晚會。

對於民進黨的來勢洶洶，國民黨輔選人士不甘示弱向《ETtoday東森新聞雲》透露，張善政從今天開始展開大車掃，且民進黨進攻南區藍營票倉，國民黨也會反攻北區綠營票倉，互相把匕首刺進對方心臟，就比誰出手更加快狠准。

輔選人士說，儘管國民黨資源少，但在有占多數的現任議員支持，大家串連在臉書發文「我是xxx，我反對鄭運鵬」，也有基層民眾自主做看板站路口，清晰可見桃園市的民心已有化學變化，且最後一周也會增加空戰串聯，實現陸空並進的新式選舉戰法。

針對議題空戰部份，民進黨也加大議題空戰的抹黑力道，上從鄭文燦在臉書發文，指張善政的1280月票政策沒有納入台鐵、國道客運及Ubike，並指張善政的說法轉折，對桃園市、基隆市是一個跛腳的通勤方案。下至民進黨桃園市黨部發動一波波派報攻勢，挨家挨戶遞送攻擊文宣。

對此，國民黨輔選人士指出，張善政團隊展現光速反應，競辦發言人曾俊豪澄清，早在9月30日張善政在北區競選總部開記者會時，「1280月票方案」早已明示增加國道客運、機場捷運與台鐵，未料鄭文燦竟然「抄襲變原創」，刪減其他候選人的政見，不知是否真的搞不清楚狀況？

至於面對綠營的派報攻勢，輔選人士坦言，面對掌握國家機器跟無限資源的「奧步黨」，欠缺資源的國民黨確實只能勉力抵禦，多虧桃園在地鄉親民心思變，地方人士自發組織「義勇軍」，自製澄清函、白函，目前正逐步化解綠營狂灑資源的抹黑攻勢。

據了解，國民黨本周六（19）日在桃園中壢舉行的「北北基桃團結拚勝選」，將於晚間6時在桃園中壢區舉行，目標湧進3萬，除了4縣市長候選人外，竹竹苗3縣市長候選人也將共同站台，展現團結氣勢。

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