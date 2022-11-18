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綠營控謝國樑動員　基隆市議員張淵翔反駁

▲▼ 綠營控「謝國樑動員二信校友拉票」　基隆市議員張淵翔喊冤反駁 。（圖／翻攝自臉書）

▲基隆市議員張淵翔今（18）日臉書PO文力挺謝國樑，控民進黨打壓二信中學的校友組織。(圖／翻攝自張淵翔臉書，下同）

政治中心／綜合報導

日前民進黨基隆市黨部指稱謝國樑動員二信中學和二信合作社員工拉票，基隆市議員張淵翔今（18）日臉書PO文反駁，他認為，在選舉期間本來就有很多熱情的民間團體、企業團體，為了幫助所支持的候選人，透過文宣或是行動表達支持或懇託，這些都是選舉的常態，張淵翔說，最近為了選舉幫助自己連任也幫助同黨陣營的候選人，經常助選主持與高喊口號，導致喉嚨都啞了，「然而蔡適應陣營卻屢屢拿二信合作社與二信中學大作文章，把民間機構硬凹成公務機關，還胡亂扣上違反行政中立的帽子，根本牛頭不對馬嘴」，張淵翔表示，蔡陣營明顯搞錯事實，林右昌市長今天在調和街轉運站啟用典禮也說他喉嚨都啞了，是不是也是為了接班人助選所致，請市長更要注意行政中立的原則。

張淵翔說：「我自己身為基隆中學校友，擁有校友透過通訊名錄聯絡感情是稀鬆平常的事情；法律本就賦予人民擁有自由表達政治立場與主張的權益，但是民進黨卻連二信中學的校友組織都要打壓，並且無限上綱，完全就是『綠能，你不能』的寫照。」

張淵翔臉書表示，他深知二信的大部分員工，都是基隆本地人，長年在這裡工作，對於基隆與謝家更是充滿深厚的情誼，有員工願意在下班時間主動幫忙輔選，本來就是個人自由，而民進黨卻硬要牽拖，甚至召開記者會把二信員工稱作是奴才，根本在欺負人，充分表現出民進黨慣老闆的心態。

張淵翔指出，蔡陣營一直口口聲聲說行政中立，但先前就有區長在群組轉傳攻擊市長候選人的訊息，今天更有民眾反映林右昌施壓民防組織動員出席20日蔡適應的造勢大會，並且於市長官邸召開輔選會議，他呼籲所有的基層公務人員應當要小心注意，「遇到民進黨高官施壓或有不法事證，應當勇敢站出來檢舉，避免自身觸法。」

▲▼ 綠營控「謝國樑動員二信校友拉票」　基隆市議員張淵翔喊冤反駁 。（圖／翻攝自臉書）

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