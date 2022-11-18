音檔曝光！北市要消防員參加黃珊珊造勢非個案　時力送事證到監察院

▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊。（圖／記者宋良義攝）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量議員候選人林佳瑋17日踢爆，北市基層消防員被動員出席無黨籍候選人黃珊珊造勢場合，黃珊珊競選總部則批評這是子虛烏有的指控。林佳瑋17日召開記者會公布吹哨者錄音檔證實確有此事，消防員工作權益促進會秘書長陳彥凱也證實非單一個案，林佳瑋也將檢舉函和相關證據，正式交給給監察院、法務部廉政署、以及台北市政風處。

對於動員指控，黃珊珊競選總部發言人李昀臻則表示，我們沒有動員任何現職消防員，不知道這個消息從何而來，單憑一張截圖，無法回應這樣子虛烏有的指控。

而台北市消防局則回應，經查證，沒有動員參加造勢活動，僅1個分隊收到相關訊息，是由分隊的新任分隊長發布，這是因為新任分隊長傳遞錯誤訊息，有違反相關規定，將由政風單位依規定查處。

對於相關情事，林佳瑋和消防員工作權益促進會、立法委員邱顯智召開記者會，公布吹哨者消防員的錄音檔，林佳瑋強調，自己所收到的陳情不只一件，也並不是只有一個行政區；違反行政中立的事情，就算只有一個分隊，也不該存在。

林佳瑋指出，吹哨者是自己所認識多年的基層消防員，他傳截圖之後，自己也向消防員工作權益促進會進行求證，協會也證實許多台北市消防員都有收到類似的訊息，大多數是口頭詢問，而這位基層消防員則是取得上級長官的截圖。

根據音檔內容，吹哨者表示，曾經想要透過內部管道處理，但是市政府完全不予理會，所以他決定要把這件鳥事揭發出來。「當天我的上級長官，就私底下來詢問我們能不能在11月20號的晚上出席一場造勢晚會...一開始我是先去內部做求證，然後但是市府這邊的態度好像並沒有很想查這件事情，那所以我才決定讓這個截圖曝光。」

吹哨者指出，有人會去說這張截圖的證據力不足，「就我無所謂，因為我就是那個當事人，我就是那個當事人，那想要證明這件事情，就請市政府你就查，你展現你的決心給我看」

吹哨者指出，自己也想要傳達一個訊息就是，「我自己是公務人員，我不是來競選的，也不是特定候選人的樁腳。我希望在我有生之年擔任台北市的公務員的一天，都不要再受到這種鳥事的干擾。」

根據公務人員行政中立法第六條：「公務人員不得利用職務上之權力、機會或方法，使他人加入或不加入政黨或其他政治團體；亦不得要求他人參加或不參加政黨或其他政治團體有關之選舉活動。」

林佳瑋表示，消防資源被市政府動員、濫用，台北市不是第一次。2019年自己就曾經揭發，新北市長侯友宜動用新北市消防局的照明車，去照亮前高雄市長韓國瑜競選活動會場；2021年前新竹市長林智堅要求消防員去掃風飛砂、洗動物園的河馬池。消防人力本來就應該要用在預防火災、搶救災害及緊急救護上，不該濫用，更不該被選舉造勢動員。

林佳瑋指出，出於對吹哨者的保護，自己也不會在這裡公開他的身分，針對他的陳情，除了公開向社會表達外，也會將檢舉函和能提供的證據，正式交給給監察院、法務部廉政署、以及台北市政風處。