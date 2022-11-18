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世界德州撲克巡迴賽登陸台北！　柯文哲盼：辦比賽帶動觀光

▲▼柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲出席WPT Prime台灣站主賽事剪綵活動。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣福爾摩沙撲克競技協會所舉辦的WPT Prime台灣站主賽事18日登場，市長柯文哲受邀出席剪綵。柯致詞時說，德州撲克是新形態的智力競技活動，有越來越多年輕人參與這活動，但他提醒要到合法場館。而這次賽事吸引超過200名外國選手來台，柯認為，這對市府來講就像舉辦一場國際活動，國境解封後來台灣、選手們也是觀光客，希望藉此帶動台北的觀光發展。

九合一選舉將在下周投票，柯文哲今結束WPT Prime台灣站剪綵行程後，市政公開行程將暫告一段落，預計下周起將請假全台輔選；但柯受訪時強調，每天還是會主持上午7點30分的晨會。

柯文哲致詞時表示，德州撲克是一個新形態的智力競技活動，需要智力、體力、運氣還有邏輯、心理素質等，各方面綜合，才有辦法打得好，「現在看起來有越來越多年輕人參與這活動」。柯文哲提到，台灣福爾摩沙撲克競技協會為台灣培養很多德州撲克的人才，更重要的是讓台灣選手有機會去參加亞洲盃或是世界盃，要能爭取出賽也不是件容易的事。

柯文哲說，這次世界撲克巡迴賽在台灣舉辦，會吸引世界各國的選手來參加，對台北市來講就好像舉辦一個國際活動，「反正有人來，特別在國境解封後來到台灣，吃吃喝喝都會花錢，都把他們當作觀光客，也是一個符合台北市的活動」。

柯文哲表示，也希望台北市未來能舉辦更多這種國際型的比賽，不管是電競、撲克甚至到更大規模的世大運、2025世界壯年運動會，都可以帶來相當多的觀光。最後，柯也提醒，還是要呼籲大家，到合法立案的場所去參加比賽。

▲▼柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

首次來台的WPT執行長Adam Pliska說，世界德州撲克巡迴賽一直都很希望來台舉辦巡迴賽，可惜去年因為疫情影響導致國際選手無法抵台參賽，「台灣是一個非常棒的地點，對選手來說不僅僅是來比賽的，也希望能夠到不同地區進行觀光旅遊」。

台灣華人德州撲克競技協會理事長戴興雄表示，這次WPT世界巡迴賽台灣站吸引來自30多個國家、有超過200名外國選手來台，包含日本、韓國與東南亞國家、加拿大、美國、義大利、愛爾蘭等，有效帶動台北市的觀光產業振興。戴說，接續明年1月有台灣大賽，還有香港的亞洲國家盃，若取得前4名，則可晉級前往瑞士出席世界國家盃。

但目前國內普遍仍對撲克運動有偏見，戴興雄說，撲克是一個要倚靠數學、邏輯、學習經驗與很多判斷的競技運動，礙於社會觀感、政府保守而不敢大力支持。雖然撲克運動已經是國際體育總會認可的運動項目，台灣的主管機關體育署也認可，但大部分執法單位、政府單位到民眾，還不夠了解，「市長願意支持新的智力運動競技項目，絕對是很大的幫助」。

▲▼德州撲克,撲克牌。（示意圖／記者陳家祥攝）

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