關懷弱勢名義送海鮮涉賄　花蓮縣議員候選人20萬交保限制住居

▲花蓮縣第三選區沈姓議員候選人涉嫌以贈送食品賄選，遭檢方搜索。（資料照／記者王兆麟翻攝）

記者蔡怡萍／花蓮報導

花蓮縣第三選區爆候選人涉嫌以海鮮、肉類等食品進行賄選，花蓮地檢署對第三選區沈姓縣議員候選人住處及競選總部等2處執行搜索，並通知呂姓助選員及可疑受賄民眾等共12人到案，經法院裁定沈以20萬交保、呂10萬交保，均限制住居。

花檢指揮法務部調查局花蓮縣調查站、花蓮縣警察局花蓮分局，共同於11月11日早上持搜索票，對花蓮縣第三選區沈姓縣議員候選人住處、競選總部等共2地搜索，並通知呂姓助選員及民眾等共12人到案說明。

經檢察官訊問後，認沈姓縣議員候選人、呂姓助選員共同涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項行求、期約及交付賄賂犯罪嫌疑重大，有羈押之原因及必要，向花蓮地院聲請羈押禁見，惟法院裁定駁回聲請。

經檢察官抗告後，由高等法院花蓮分院於同年11月16日裁定撤銷原裁定，於今（18）日經花蓮地院重新裁定，諭知沈姓被告具保20萬元、呂姓被告具保10萬元，並均限制住居且不得與本案其他被告、相關證人有直接或間接之聯繫、騷擾或探詢案情之行為。

本件沈姓縣議員候選人涉嫌於登記參選後，利用關懷弱勢民眾之機會，對該選區有投票權之選民，贈送具相當價值之冷凍海鮮及肉類等食品，且同時發送競選文宣及言詞拜票，以此方式尋求投票支持，因而涉犯投票行賄罪嫌。

經檢警多日蒐證，為進一步查悉相關事證，自同年11月10日起陸續發動通知12人到案詢問（及訊問），復於翌（11）日早上執行搜索，並扣押相關證據。