嗆柯建銘講話字正腔圓「在怕什麼」　蔡壁如：高虹安贏就是民主勝利

▲民眾黨前立委蔡壁如。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安深陷助理費風波，檢調已立案偵辦，民進黨團總召柯建銘呼籲高應該「直接認罪，饒了台灣」，對此，前立委蔡壁如痛批，柯建銘以前講話都含滷蛋，現在都字正腔圓，每個字都很重，「到底柯建銘在怕什麼？國家機器運作下，新竹市長換高虹安做就是台灣民主的勝利。」

高虹安近期深陷助理費風波，北機站接下調查局指派後，多日進行蒐證，日前向北檢報請指揮偵辦，17日下午分案完成，將2人列為他字案被告，案由是貪污。

對此，民進黨團總召柯建銘18日受訪時表示，這是一個「大是大非」的問題，高虹安會是壓倒民眾黨最後的一根稻草，選後台灣的政治天際線會改變，這是第一個大方向的問題。

對於柯建銘屢屢對高虹安案情發表意見，蔡壁如質疑，柯建銘到底在怕什麼？以前講話都含滷蛋，現在都字正腔圓，每個字都很重，什麼要不要認罪、辭職，到底是什麼讓柯建銘這麼害怕？新竹市府到底有什麼見不得光的事情？

蔡壁如批評，全國選戰焦點都集中在新竹市，特定週刊、民調、檢調單位、側翼、政論節目、連資策會都配合他，這國家真是夠了，「這還不是國家機器嗎！到底柯建銘在害怕什麼？新竹市長換高虹安做就是台灣民主的勝利。」