競選廣告稱「我不一定會贏」　林佳龍喊話侯友宜：請善待新北市民

記者詹宜庭／台北報導

年底九合一大選倒數8天，新北市長侯友宜與民進黨新北市長候選人林佳龍兩人皆在18日先後推出競選廣告片，林佳龍竟在影片中向對手侯友宜隔空喊話，「侯友宜先生我不一定會贏，但請你善待新北市民。」網友在其臉書留言，「第一次有人說自己不一定會贏，這種要求不簡單」、「恭喜要當行政院長了」，但也有支持者為他加油。

林佳龍今日透過臉書發文指出，再過8天就要投票了，民主之所以珍貴，是因為人民始終握有重新選擇的機會，四個月的時間不長，但足以讓他聽到基層人民真正的聲音。

林佳龍說，四個月以來他們戰鬥意志高昂，在價值面前從不妥協，他認為，選舉與治理是兩條必須相會的線，但將有截然不同的結果，請給他一個機會來改變新北市，實踐他對市民的承諾。

不過林佳龍也在臉書上貼出他的競選廣告 ，影片中，林佳龍提到，新北市已經升格12年了，但市民最基礎的需要一直沒有被聽到，更喊話侯友宜「我不一定會贏，但請你善待新北市民，因為我知道這個城市的需要。」

林佳龍指出，新北市需要更多公托讓媽媽可以喘息，在大雨中需要值得信賴的決策者，需要電話有人接，也更需要真相；新北市需要沒有黑道囂張的夜晚，需要言行一致的正義，需要一個溫暖的父母官而不是長官，需要未來四年都不會落跑的市長。

「侯市長，為什麼我要告訴你這些？因為新北市民知道你不會聽，恩恩爸知道你不會聽，塭仔圳自救會知道你不會聽，這些需要你從沒聽到。」林佳龍強調，未來四年這個城市不能繼續空轉，新北市需要翻轉，需要能將這些聲音實踐的人。