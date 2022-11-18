透天厝「竟有16房16衛」！　議員候選人質疑謝龍介夫妻當包租公婆

▲紅框內的這棟商辦透天，便是謝龍介夫婦於今年2月以2800萬購置的房產，建築格局為16房3廳16衛，在2021年11月時仍作為出租套房使用。（圖／林依婷提供）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市長候選人謝龍介擁44筆不動產爭議持續延燒，引起市民不少質疑聲浪，其中最具話題性的是位在北區公園路上的五層樓透天，是謝龍介夫妻於2022年2月以2800萬購入，議員候選人林依婷查出，這棟透天內部格局竟有16間套房，並不符合一般家庭購屋需求，懷疑有可能是要作為套房出租使用賺取租金收入。



謝龍介指出，對手陣營再次故技重施，拿他向監察院公開申報的資料，來抹黑他的財產，其中他的高中同學當年資金週轉不靈，向他求援，一筆清清楚楚，以信託房產為抵押的債權，卻硬是要抹成什麼不可告人的金錢往來，自己經得起考驗。

安平、南區市議員候選人林依婷表示，依照謝龍介財產申報所述，這棟五層樓透天取得總價為2800萬，查閱內政部實價登錄系統時，發現2021年12月21日北區公園路126號有一筆2800萬的交易，且面積與謝龍介財產申報之建物面積吻合，因此調閱線上地籍謄本，比對登記日期皆為2022年2月25日、兩筆土地面積及建物面積後，便可確認該處是謝龍介夫妻置產所在。

林依婷指出，這棟商辦乍看之下是一棟大透天厝，但在建物格局內卻是16房3廳16衛，如此特殊的格局，很難想像是作為一般住處使用，可能是投資不動產。而參閱Google Maps街景地圖之後，發現去年11月時該棟透天出入口有張貼套房出租資訊，因此懷疑謝龍介夫妻是專門為了這16間套房而買下這棟透天厝。

林依婷也強調，以上這些資訊都是政府公開的資料，懂得上網就都能找到，也願意一個步驟一個步驟示範給謝龍介知曉，因此希望謝龍介切勿再以選舉抹黑、國家機器運作等荒謬藉口當成逃避質疑的煙霧彈，應該堂堂正正的向台南市民說明購入16間套房的目的為何？是否是表面說要打炒房，私下卻一次買16間套房，這是謝龍介應該要向市民交代清楚的，而謝龍介所提出的006688政見，租屋前兩年免租金，是否也先從自己的16間套房帶頭免費做起，不要只會謝龍介請客，納稅人買單。