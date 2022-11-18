送千元電扇、梨山茶求支持！花蓮新城村長候選人+3樁腳被起訴

▲花蓮林姓村長候選人涉嫌以電扇、梨山茶等物買票，於今被檢方起訴。（示意圖／取自librestock）

記者郭玗潔／花蓮報導

花蓮縣新城鄉新城村林姓村長候選人涉賄選被起訴！花蓮檢警接獲檢舉，稱劉姓樁腳涉嫌在登記參選日前替林男買票，送選民茶葉、電扇及手工香皂等尋求支持，檢方隨即展開調查，並帶回林男等共10人偵辦。花蓮地檢署偵辦後，於今（18）日偵查終結，以涉犯投票交付賄賂等罪嫌，對林姓村長候選人及劉姓、林姓、黃姓樁腳等3人提起公訴。

劉姓被告於今年7月間，因知道林姓友人想參選村長，即陸續購買價值1090元的電風扇11台、價值250元的非凡金箔潔膚皂200個，另還有林姓候選人購買單價約400元的梨山茶等物品，再由2人於同年7至9月間，親自或透過其他樁腳分別將上開物品贈送給該選區有投票權的選民共17人，拜託他們依約定投票支持林男，因而涉犯投票交付賄賂等罪嫌。

案經檢警於10月27日持法院核發之搜索票執行搜索，並向法院聲請羈押禁見劉男獲准。全案經偵查後，認劉男等4人共同涉犯違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票交付賄賂等罪嫌，另曹姓被告涉犯刑法第143條投票收受賄賂罪嫌，均依法提起公訴。

花蓮地檢署呼籲，距離投票日僅剩8天，對於買票賄選案件秉持「嚴查速辦」之態度，於偵查完備後立即依法提起公訴，以示懲儆，期望全民共同端正選風，提昇我國民主政治。民眾若發現有賄選情事，歡迎提出檢舉，因而查獲賄選者可獲得高額檢舉獎金，本署檢舉賄選專線：（03）823-0159、0800-024-099按4。