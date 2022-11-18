「孔子是歷史上的＿？」兒子答案讓她急道歉　萬人笑瘋：大實話

▲兒子的國語作業看得原PO直向孔子道歉。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「孔子，我代我兒子向您道歉，童言無忌，他不是那個意思。」一位女網友日前在查看兒子的國語作業時，其中一題要填空「孔子是我國歷史上的（＿＿）」，結果兒子從6個詞彙中卻選出「負擔」填入，讓她冷汗直流、哭笑不得。貼文一出，吸引超過2.2萬人迴響，「這麼小就有此見解，敬佩！敬佩！」

這位媽媽貼出照片，只見右邊可以選填的詞彙有「負擔、優點、無名小卒、偉人、大幸、瞎話」，其中「優點、瞎話」等詞彙已被劃掉，分別填在第1題「這是他的缺點，也是他的（優點）」，和第5題「他公然說謊，真是睜眼說（瞎話）」。

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但當原PO看了第2題「孔子是我國歷史上的（＿＿）」之後，卻忍不住直道歉，因為照理來說，答案應為「偉人」，兒子卻填「負擔」，瞬間冒冷汗，「孔子，我代我兒子向您道歉，童言無忌，他不是那個意思。」

貼文被爆料公社粉絲專頁轉發後，引來超過2.2萬人按讚，底下網友紛紛開玩笑，「他說的是事實啊」、「不，他很有先見之明」、「能不畏強權而仗義直言，我在他身上看到台灣未來的希望」、「嗯……是國文課時，腦容量的負擔」、「孩子，等你讀到孟子……就會發現孔子還好了」、「這孩子說了大實話」、「孔子在你背後，他非常的火。」

▲許多網友都笑了。（圖／翻攝自爆料公社）

有人則表示，「儒家思想某些時候是一種情緒勒索」、「儒家思想確實某種程度上是負擔！這麼小就有此見解，敬佩！敬佩」、「我很討厭儒家文化，根本就是親情勒索的始祖。」還有眼尖網友發現，「負擔」一詞應該要填在第4題「兒女是父母最甜蜜的負擔」，忍不住熱議，「這小孩，不知道他才是父母的負擔」、「4.兒女是父母最甜蜜的（冤親債主）」、「所以他的意思是：兒女是父母最甜蜜的偉人？」