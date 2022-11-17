三重疏洪道「限速30」！他超速16公里吃紅單氣炸：這樣合理嗎

▲男網友抱怨限速30公里實在不合理。（圖／ETtoday資料照）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

對於部分路段限速的標準，人人都有自己的一套看法。一名新北市網友抱怨表示，自己吃了一張超速紅單，原因是在限速30公里的疏洪道超速了被開單，讓他覺得相當嘔，於是將照片PO上網，要大家評評理。貼文引發2派熱議，有人認為「30騎腳踏車都能超速」，但也有人覺得「超速就是該罰」。

一名男網友臉書社團《爆料公社》發文抱怨，表示自己日前在行經三重疏洪道十二路中山橋下，由於該路段限速30公里，但當時他的車速46公里，因此吃了一張超速16公里的罰單，讓他相當不爽的「請大家評評理三重疏洪道限速30是對的嗎？」並附上超速罰單的照片。

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▲原PO吃了一張超速罰單。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

貼文一出也引發許多討論，不少人讚同原PO，「油門催下去也不止30，這樣會龜速，大塞車」、「時速30拍測速超級擾民」、「30怎麼騎」、「騎腳踏車都會超過了」、「腳踏車騎稍微快一點都能輕鬆破30了」、「30真的太智障，樓主46其實沒有很快」、「只能請交通部長來騎看看，這速限30是不是很智障」、「建議下車用跑的」、「騎46被開單也太好笑。不說我還以為在校園裡」。

但也有部分網友認為，規定就是擺在那，超速就是該罰，「不合理在修法前就是合理啊⋯該繳的還是要繳」、「可能雙向都只有單線車道，又是常肇事路段」、「因為它是『疏洪道』」、「規定就是這樣，只能鼻子摸摸繳錢去」、「我只知道超速就是不對，欠打臉嗎？」、「不管對不對，問題是你超過了，限制速標準沒改前，踏踏實實的就好！超過就繳罰單啊」。

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