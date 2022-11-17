　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

三重疏洪道「限速30」！他超速16公里吃紅單氣炸：這樣合理嗎

▲彰化縣前10大固定測速桿取締。（圖／ETtoday資料照）

▲男網友抱怨限速30公里實在不合理。（圖／ETtoday資料照）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

對於部分路段限速的標準，人人都有自己的一套看法。一名新北市網友抱怨表示，自己吃了一張超速紅單，原因是在限速30公里的疏洪道超速了被開單，讓他覺得相當嘔，於是將照片PO上網，要大家評評理。貼文引發2派熱議，有人認為「30騎腳踏車都能超速」，但也有人覺得「超速就是該罰」。

一名男網友臉書社團《爆料公社》發文抱怨，表示自己日前在行經三重疏洪道十二路中山橋下，由於該路段限速30公里，但當時他的車速46公里，因此吃了一張超速16公里的罰單，讓他相當不爽的「請大家評評理三重疏洪道限速30是對的嗎？」並附上超速罰單的照片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友抱怨三重疏洪道「限速30公里」不合理。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

▲原PO吃了一張超速罰單。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

貼文一出也引發許多討論，不少人讚同原PO，「油門催下去也不止30，這樣會龜速，大塞車」、「時速30拍測速超級擾民」、「30怎麼騎」、「騎腳踏車都會超過了」、「腳踏車騎稍微快一點都能輕鬆破30了」、「30真的太智障，樓主46其實沒有很快」、「只能請交通部長來騎看看，這速限30是不是很智障」、「建議下車用跑的」、「騎46被開單也太好笑。不說我還以為在校園裡」。

但也有部分網友認為，規定就是擺在那，超速就是該罰，「不合理在修法前就是合理啊⋯該繳的還是要繳」、「可能雙向都只有單線車道，又是常肇事路段」、「因為它是『疏洪道』」、「規定就是這樣，只能鼻子摸摸繳錢去」、「我只知道超速就是不對，欠打臉嗎？」、「不管對不對，問題是你超過了，限制速標準沒改前，踏踏實實的就好！超過就繳罰單啊」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399　限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

►輕鬆趕走壁癌！「日本珪藻土壁癌防水噴霧」激殺4.5折

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／第二波私中專輔學校公布　2間學校入列
獨／招待所關鍵人「茶壺邱」曝！　遭拔官女檢座曝赴宴原因
快訊／郭泓志二度發文「有自導自演的電影？」　網戰翻
型男主廚劈腿、拍妻性愛片　丈母娘粉專怒留：你們主廚垃圾渣男
台中港貨櫃驚見金髮女屍　發現人還原現場「頻說2字」
同事警告易燃他不信！白目男好奇點火　「廠房燒掉」慘了
奶茶只要1塊錢！　限量搶爆「網址曝光」
火鍋大亨吸金4千萬遭通緝　落網後與妻雙亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

第二波私中專輔學校公布　苗栗賢德工商與高雄新光高中入列

買「蘋果全系列」燒給阿公！爸憂「不會用」　老闆回1句網全笑翻

狂被朋友炸「卻沒人參加她婚禮」　準新娘錯愕：該一個個問？

他單獨逛一圈耶誕城喊「無聊死」…網笑：那不是一個人去的地方

暫緩減招！北市公私立高中職招生　「最快113年降班級人數」

兩段式變天！周末大台北先降溫　下周雨彈來襲「全台濕涼」

三重疏洪道「限速30」！他超速16公里吃紅單氣炸：這樣合理嗎

快訊／新海研一號失去動力漂流海上　台大證實：正拖回高雄港途中

遭蔣萬安酸是「綠衛兵」　薛瑞元妙回：叫我綠油精比較好

打開LINE！奶茶只要1塊錢　限量搶爆

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

動物園打烊機靈娃還想玩　假邀約員工下秒奔回去！

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

男子用斧頭玩《Minecraft》　自製控制器體驗沉浸式砍樹

《全明星》林玉書爆「被隊員霸凌」　經紀人「急撇排擠」...藏內幕！

男友出菜端巨無霸湯鍋　咖哩驚人份量她看傻...

第二波私中專輔學校公布　苗栗賢德工商與高雄新光高中入列

買「蘋果全系列」燒給阿公！爸憂「不會用」　老闆回1句網全笑翻

狂被朋友炸「卻沒人參加她婚禮」　準新娘錯愕：該一個個問？

他單獨逛一圈耶誕城喊「無聊死」…網笑：那不是一個人去的地方

暫緩減招！北市公私立高中職招生　「最快113年降班級人數」

兩段式變天！周末大台北先降溫　下周雨彈來襲「全台濕涼」

三重疏洪道「限速30」！他超速16公里吃紅單氣炸：這樣合理嗎

快訊／新海研一號失去動力漂流海上　台大證實：正拖回高雄港途中

遭蔣萬安酸是「綠衛兵」　薛瑞元妙回：叫我綠油精比較好

打開LINE！奶茶只要1塊錢　限量搶爆

黃秋生三騎金馬「是時候拿影帝了」　來台巧遇林青霞：是好兆頭！

高虹安臉書談民調已踩紅線？　中選會：若是預判自己民調高不違反

日本10月觀光客破29萬人！解封1個月「暴增14倍」　各景點人擠人

1票500元賄選！竹山鎮民代表候選人遭收押　樁腳3萬元交保

陸疾控局： 3歲以下嬰幼兒免查核酸證明！

【廣編】麥卡倫推女性領導人傳記短片　林心如感動敬匠心傳奇

「理性選民回來了！」　王欣儀：認真專業民代才是市民首選

第二波私中專輔學校公布　苗栗賢德工商與高雄新光高中入列

陳時中站台蔡其昌　回應蔣萬安「抗中保台」：我們是理性不挑釁

買「蘋果全系列」燒給阿公！爸憂「不會用」　老闆回1句網全笑翻

2男運動會跑大隊接力 突嗨跳02搖引全場目光

生活熱門新聞

匯款被問2句話　人妻狠瞪：是我老公

486先生要開吉了「求償破百萬」　勸2類人快道歉

2023年財運出爐！命理師：「5生肖」準備賺大錢

下波變天時間點出爐　全台轉濕涼

熟客送韓國糖果！屏東妹一吃秒遭口爆

台灣哪裡最無聊？網點名「3縣市」

正妹市議員拍寫真「襯衫炸出雪乳」　網：基隆版陳紫渝

「不熟友人包6000元」！過來人曝1關鍵：這是禮貌

他見小學生穿搭驚呆！家長曝「兒童界愛馬仕」

明年補班日有6天！他嘆2月變隔周休二日

「講這3字的都是老人！」　一票不改口

好市多1物特價「阿姨打5通電話團購」！妹子也買了

傳金控辦尾牙30人確診！不影響口罩令鬆綁

明起全台好天氣！周末降溫變天

更多熱門

相關新聞

騎士咻騎過「口袋噴出56000」千鈔灑滿街！結局超意外

騎士咻騎過「口袋噴出56000」千鈔灑滿街！結局超意外

騎車時口袋的東西一定要收好，免得掉在路上找不回，不過這名騎士掉的不是東西，而是千元鈔票，機車咻一下就騎過去，口袋的鈔票噴出，56張千鈔滿天飛，散落在地上，後方的騎士見狀後停下，附近的店家與路人都出來幫忙撿鈔票，最後順利還給主人，結局獲網友大讚「好有愛心」。

吃無敵星星？小客車7秒鬼切險被撞

吃無敵星星？小客車7秒鬼切險被撞

雙11後「超商包裹炸出」淹沒走道！現場混亂照曝

雙11後「超商包裹炸出」淹沒走道！現場混亂照曝

工程師拿舊工單收回「不存在的WiFi機」要她認賠

工程師拿舊工單收回「不存在的WiFi機」要她認賠

騎車摸手機遭罰1000元！　她傻眼：1秒也有礙駕駛安全嗎

騎車摸手機遭罰1000元！　她傻眼：1秒也有礙駕駛安全嗎

關鍵字：

爆料公社三重疏洪道超速測速紅單

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《全明星》爆霸凌「郭泓志林襄發聲了」

「國民姐夫」遭爆家暴8點檔女星妻！4線索揭正宮身分

陳文茜重病臥床吸氧「下肢血管破裂」！

家屬公開鳳梨哥哥死因　親弟證實「心因性休克」

匯款被問2句話　人妻狠瞪：是我老公

華廈1298萬！夫妻查同屋主「上層1030萬才出售」崩潰

一家四口餓死家中　破門驚見乾屍

4歲蔡桃貴「半夜哭到歇斯底里」！

丈夫工作意外去世！美艷人妻2年後改嫁小叔

美籍金髮女屍相驗結果曝　1關鍵排除他殺

身體「慘冒10徵兆」＝肝臟壞掉了！必學4吃法排毒

獨／台中港美國貨櫃女屍身分曝！

大咖金曲歌后「車內激情天王男偶像」全被拍！4線索揭秘

486先生要開吉了「求償破百萬」　勸2類人快道歉

許瑋甯破尺度脫了！

更多

最夯影音

更多
《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者
導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

動物園打烊機靈娃還想玩　假邀約員工下秒奔回去！

動物園打烊機靈娃還想玩　假邀約員工下秒奔回去！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面