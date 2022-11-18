小2作業填空「孔子是OO」！兒填這2字媽急道歉　網聲援：未來希望

▲學生時代總要背誦許多孔子的語錄，讓學生相當痛苦。（翻攝自維基百科、爆廢公社二館臉書）

圖文／鏡週刊

台灣學生在義務教育的12年裡，國文課總是要背誦大量詩詞、思想言論等，紀錄孔子言行的《論語》就是其中之一，也是許多學生的惡夢。一名媽媽分享國小兒子的作業內容，竟稱「孔子是負擔」，讓她趕忙道歉表示童言無忌，但網友看了直呼孔子「害我們多了很多功課，終於有人說出實話了！」

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一名媽媽在臉書社團「爆廢公社二館」分享國小二年級的兒子的暑假作業，內容為詞語填空，要將選項6個詞彙「負擔、優點、無名小卒、偉人、大幸、瞎話」，分別填入6道題目的括號中，第二題題目為「孔子是我國歷史上的（ ）。」

依照題目來看，這題答案應為「偉人」，不過原PO兒子在括號內填上「ㄈㄨˋㄉㄢ」（負擔），整句看下來就成了「孔子是我國歷史上的負擔」，讓原PO趕緊向孔子道歉，「童言無忌，他不是那個意思」。

這個答案卻讓網友很是滿意，直呼孔子真的話很多，弟子偏偏又把他說的全都記下來，對於學生來說真的是負擔，媽媽不需要道歉，「這答案很棒 真的是負擔 跟李白一樣 = =」、「贊成！ 話都不會好好說」、「害我們背書背得要死」。貼文被分享到臉書粉專「爆料公社」，網友也直呼兒子超有先見之明，「能不畏強權而仗義直言，我在他身上看到台灣未來的希望」、「是個有獨立思想聰明的孩子啊」、「身為中華文化最早的補習班班主任，確實讓後來的小孩有點負擔」。

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