他自備1物狂嗑40顆餃子　完食照獲1.2萬讚「打嗝變生化武器」

記者黃翊婷／綜合報導

有些人吃餃子喜歡沾醬，有些人則喜歡直接吃原味。一名網友分享自己吃餃子的方法，就是自備一盒已經剝好的蒜仁，最後一共吃完40顆餃子，蒜仁則還有半盒。文章公開之後掀起網友熱議，還獲得1.2萬人按讚，大家紛紛留言調侃，「這打嗝是生化武器吧」、「那個味道會跟你纏綿3天3夜」。

▲原PO吃餃子還自備一盒已經剝好的蒜仁。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館，下同。）

一名網友17日在臉書「爆廢公社二館」PO文表示，自己就是那個吃餃子會自備蒜頭的男人，「40顆，完食。」而在附上的第一張照片中，只見桌上擺著一盤水餃、一盤煎餃、一盤豆乾以及一盤沾醬，旁邊還有一盒已經剝好的蒜仁；第二張照片中，水餃、煎餃和豆乾都被吃完了，蒜仁則還有一半。

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文章公開之後，意外掀起網友熱議，還被社團管理員轉貼至「爆料公社」臉書粉絲專頁，並獲得1.2萬人按讚。大家紛紛留言調侃，「這打嗝是生化武器吧」、「那個味道會跟你纏綿3天3夜」、「吃蒜頭真的很爽，但真的不要跟任何人講話」、「蒜頭沒吃完！扣分」、「你晚上應該不想跟老婆睡」、「感覺胃會不舒服」。

不過，蒜頭雖然含有許多對身體有益的物質，甚至有「防癌之王」的稱號，但蒜頭屬於刺激性食材，若在短時間內大量食用，可能會造成胃黏膜傷害，或出現胃炎、胃痛、腹脹、腹瀉等症狀，民眾還是要注意避免過量攝取，以免影響健康。

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