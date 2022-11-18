史上首見！買500盒林聰明砂鍋魚頭賄選　男挪用公款幫買票遭聲押

▲新北地檢署針對砂鍋魚頭賄選案展開調查。圖為林聰明砂鍋魚頭。（圖／記者陳俊宏攝）

記者黃哲民／台北報導

新北地檢署指揮警調人員蒐證，昨（17日）查獲1名唐姓男子涉花公司公款，購買每盒約1000元的林聰明砂鍋魚頭，私下送給板橋區埔墘地區里鄰長，藉此幫當地選區1名新北市議員候選人賄選，檢方訊後認為唐男和1名林姓共犯有勾串、滅證之虞，聲請羈押禁見，新北地院今（18日）將開庭調查，至於候選人本人因欠缺事證，沒被約談。

據悉，唐自稱主動為他所支持的第5選區（板橋區）1名新北市議員候選人送禮，檢方接獲線報指出，唐男涉嫌用來賄選的禮物，是網路市價每盒含運999元的嘉義知名美食林聰明砂鍋魚頭，但唐男不是花自己的錢，而是挪用公司公款下單，共買500盒，主要送給板橋區埔墘地區的里、鄰長，明白請託收禮者投票支持。

新北檢昨指揮調查局新北市調查處、新北市警局刑警大隊、海山警分局分頭搜索唐男等人在板橋區、永和區的住家與辦公室等6處，查扣相關文書等物證，並約談唐男等8名被告與51位證人，檢方訊後認為唐男與一起送禮的林姓共犯，涉犯賄選、背信等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見2人。

至於另6名以被告身分被約談的嫌犯，有4人各交保5萬元到10萬元，而唐男所支持的候選人，因欠缺證據，沒被約談。由於距離九合一大選投開票日（26日）僅剩約1周，檢方呼籲民眾踴躍檢舉賄選、有機會獲得高額獎金，司法機關會保密檢舉人身分，也呼籲選將切勿以身試法。