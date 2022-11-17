火鍋大亨吸金4千萬遭通緝！逃亡再詐寵物險　落網後與妻雙亡

▲涉嫌吸金4000萬元的火鍋大亨黃致淵與妻子因詐保案曾遭逮捕，之後卻疑似想不開雙雙輕生。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

前「捌圓餐飲集團」負責人黃致淵，因快速拓展餐飲版圖，資金周轉不過來，佯稱將在百貨公司開店，向10多名投資人吸金4000萬元，被檢察官依詐欺等罪起訴後，黃致淵拒不出庭遭通緝，沒想到黃在逃亡期間又和妻子聯手，詐領「寵物險」30多萬元，這次夫妻倆遭緝捕到案後，疑因想不開，在3月間輕生，台北地檢署17日處分不起訴。

40歲的黃致淵經營捌圓餐飲集團，旗下有「捌圓堂-和牛龍蝦帝王蟹鍋物專賣店」、「方圓涮涮屋」、「MIRUKU十勝牛奶鍋」，在2018年又推出壽喜燒「肉肉山」，看似事業做得很大，其實各店都有驗資不實、資金遭挪用的弊端。

2017年6月起，黃致淵因財務周轉出現困難，開始宣稱接到多家知名百貨公司邀約展店，找投資人合夥經營，還製作假的存款明細，取信被害人，2018年間，捌圓餐飲先後傳出欠薪等負面消息，投資人前往百貨公司查看、互相詢問才知受騙而提告，檢警在2018年9月將黃致淵逮捕並向法院聲押獲准，2019年1月底羈押期滿釋放。

▲檢警查獲黃致淵詐保案不法所得現金。（圖／資料照）

黃致淵因吸金詐騙案遭起訴後，拒不出庭應訊，被台北地院發布通緝，此時警方又接獲保險公司舉報，懷疑有民眾用假的寵物醫院就醫紀錄，詐領寵物醫療險，基隆地檢署指揮刑事局中部打擊犯罪中心追查，發現幕後就是黃致淵與妻子蕭宇彤收集人頭詐保，2021年4月間再度將黃致淵逮捕偵辦。

全案經移轉管轄到台北地檢署後，黃致淵和妻子竟然在2022年3月2日被發現雙雙死亡，疑似因資金壓力而想不開，台北地院因此針對黃被控吸金4000萬元案，判決公訴不受理，至於黃和妻子在逃亡期間涉嫌的詐保案，則由北檢處分不起訴，8名詐保案人頭因不知情，同樣獲得不起訴。

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