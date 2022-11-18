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社會 社會焦點 保障人權

高雄議員候選人請吃4500元海鮮涉賄　橋檢偵結起訴3人

▲▼橋頭地檢署 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲橋頭地檢署。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄某區鄭姓市議員參選人在知名海鮮餐廳辦理問政說明會，以每桌新台幣4500元費用，宴請20桌、約190名選區內具有投票權的民眾，涉嫌以餐會形式賄選，違反公職人員選舉罷免法案件。橋頭地檢署昨（17）日偵查終結，對鄭男及競選總幹事萬男、白男等3人提起公訴。

橋檢指出，這次涉賄選遭起訴的3人，鄭男為市議員候選人，萬男為鄭男的競選總幹事，白男則為某兄弟會成員。3人為想在這次選舉順利當選，利用兄弟會舉行聚會的機會，基於對有投票權人行求不正利益而約其投票權為一定行使之犯意聯絡，由鄭男、萬男向不知情的高雄市茄萣區某海鮮燒烤餐廳訂位20桌。

3人在8月26日晚間，以召開「柯○○與市政顧問鄭○○問政說明會」的名目，實際上則為求順利當選而舉辦餐會宴請該選
區具投票權的選民。橋檢表示，鄭男與萬男邀請該選區具投票權的選民至少17人到場，另邀約助選團隊、兄弟會等人與會，每桌餐點約價值新台幣4,500元。

在餐會期間，鄭男指揮身著「鄭○○服務團隊」的成員在場引導入座、放置姓名桌牌、掛設選舉競選布條及發放競選文宣，席間由助選團隊帶領選民呼喊「鄭○○、當選」、「當選、當選」等口號。鄭男也與助選團隊逐桌拜票請求選民投票支持，餐敘活動結束前，白男則指示不知情的妻子賴女至餐廳櫃台支付餐敘活動費用現金9萬餘元。

橋頭地檢署昨（17）日偵查終結，依公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪嫌，對鄭男及競選總幹事萬男、白男等3人提起公訴。

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