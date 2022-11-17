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遭人惡意在網路群組誣指「請客」　姚正玉：請勇敢檢舉賄選

▲台南市第一選區市議員候選人姚正玉遭人惡意誣指「請客」，姚正玉呼籲選民小心奧步，強調捍衛民主就要拒絕黑金、拒絕賄選。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市第一選區市議員候選人姚正玉遭人惡意誣指「請客」，姚正玉呼籲選民小心奧步，強調捍衛民主就要拒絕黑金、拒絕賄選。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

選舉進入最後衝刺階段，賄選傳聞也甚囂塵上，國民黨徵召台南市第一選區市議員候選人姚正玉，17日遭人惡意在網路群組上誣指「請客」，姚正玉呼籲選民一定要小心各方奧步，她強調捍衛民主就要拒絕黑金、拒絕賄選，鼓勵民眾勇敢檢舉賄選，一旦事證明確者，還可獲最高1千萬元獎金。

姚正玉指出，大台南婦女會17日在海宴餐廳舉辦會員大會暨餐敘，席開29桌，每位會員交年度會費5元、餐費2元，未料傳出有會員在群組上看到有人指該餐會是姚正玉「請客」，現場傳開此事，理事長趙憶萍即主動澄清，餐會是年度活動、每年都辦且餐費是會員自繳，絕不可能是由姚正玉請客。

對此傳聞哭笑不得的姚正玉強調，她有能力監督市政、為民服務，但請客29桌這事，她實在做不到啊！擔心是有心人的奧步，提醒大家要注意且別以訛傳訛影響選舉。

姚正玉表示，九合一選舉進入最後近身肉搏戰，各路人馬把握機會向選民懇託拜票之外，前金後謝的買票傳聞也在地方賄聲賄影，嚴重影響選舉公平性與民主制度的核心價值。她進一步指出，選舉時花錢買票的人，當選後就一定會撈錢；以錢換權力，再以權力搬公帑、大撒幣，透過各種明目中飽私囊，甚至分贓給自己的政黨、派系、樁腳，形成一個貪腐的共犯結構。

根據法務部調查局公布的查賄要點，檢舉直轄市市長、直轄市議會正副議長候選人，每案可獲1000萬元獎金；檢舉直轄市議員，每案可獲500萬元獎金。

姚正玉鼓勵大家勇於檢舉賄選，不但可能拿鉅額獎金，神聖的一票是無價的，能夠選賢與能，拒絕黑金，瓦解金權政治，終結貪腐政權。

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