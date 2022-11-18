小火星可以燎原　電焊施工應做好預防措施切勿輕忽

▲電焊、乙炔切割或研磨金屬等動火施工，均會產生高溫熔融金屬火星，且火星會有噴濺至遠處之情形，當高溫火星掉落於可燃物上，經常會引起火災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

電焊、乙炔切割或研磨金屬等動火施工，均會產生高溫熔融金屬火星，且火星會有噴濺至遠處之情形，當高溫火星掉落於可燃物上，經常會引起火災，台南市消防局籲請動火施工人員，除小心謹慎外，應事先做好預防措施。

2022年10月下旬，於安南區長和路二段發生一起工廠內電焊施工不慎，噴濺、掉落高溫熔融金屬火星，引燃資源回收物造成火災。消防局陸續派遣6個消防分隊前往搶救，並由第六大隊大隊長前往指揮搶救，到達時火勢相當的大，所幸部署得宜，經過滅火搶救，並無造成人員傷亡。

經調查，本火警案係工廠使用二氧化碳（CO2）電焊施工連接金屬作業，施工作業附近處堆放大量資源回收物，由於高溫熔融金屬火星噴濺後，隨即引起火災，藉由本案例消防局建議可採取下列措施來防範電焊、乙炔切割或研磨金屬等類型之動火施工火災，避免類似案件持續發生：一、動火施工處所及其附近，請確實移除淨空可燃物，但如大型機具等或不易移除可燃物，應加蓋防火毯保護。二、準備滅火工具(如消防栓、滅火器或水桶裝水等)，並派人警戒滅火，發現高溫熔融金屬火星掉落時，應立即撲滅。

三、對於建築工地或施工中建築物之垃圾、雜物及資源回收物等之處理，亦應於施工動火前加以清理。四、廠區動火，應由廠方高層（管理）單位核准，並通令相關單位於動火期間與區域採行相關防範措施（防火安全計畫或施工中消防防護計畫），以確實避免疏忽而造成無法預期的後果。五、廠房施工火警時有所聞，廠房與廠房間應保持適當防火間隔，尤其不要建造違章建築相連，以防範火勢延燒鄰棟建築物。

市長黃偉哲呼籲廠房動火施工前請確實移除淨空可燃物、準備滅火工具及派人警戒滅火，避免輕忽而造成無法預期的危害。

消防局李明峯局長提醒各類場所，請依規定設置消防安全設備，並定期保養、檢修及申報；廠區施工、動火，應事先向廠方管理單位申請，並啟動相關防火計畫，切勿便宜行事。