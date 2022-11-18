票投陳時中？王世堅喊「靈魂不受黨紀管」　全網讚爆：真男人！

▲台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市議員王世堅日前接受網路專訪時表示，身為民進黨員會傾全力支持陳時中，但因為7年前大巨蛋的議會提案欠黃珊珊一個人情。豈料，此話遭媒體誤報為「支持陳時中、票投黃珊珊」，前桃園市議員王浩宇、綠營側翼更嗆王世堅違反黨紀。對此，王世堅17日下午出面澄清，他當然鼓勵所有支持者「票投陳時中」，但卻尷尬地笑稱自己「虧欠黃珊珊、靈魂不受黨紀管。」

王世堅昨日下午出面澄清，自己說欠黃珊珊一次，是因為7年前提案要對大巨蛋解約接管時，他提案對抗惡勢力財團，當時黃珊珊第一個響應連署，且一、二讀時還有聲援，「我必須說，我欠黃珊珊一次，在那個過程中，我更深刻了解到黃珊珊的正直清廉、勇敢強韌與堅毅，這我必須肯定她那正直、勇敢、清廉、堅毅、強韌的人格特質，非常有資格來參選市長。要不是民進黨有提名好的人選，不然當然會私下支持黃珊珊，但黨有提名人就必須支持民進黨候選人。」

至於媒體問及「若虧欠黃珊珊會不會用這次選舉還回來？」，王世堅愣了一下尷尬地說，「欸嘿，這個『靈魂不受黨紀管』」，讓一旁女記者笑出來。接著記者又提問「是否會明確地說票投陳時中？」王世堅強調，他當然是鼓勵、呼籲所有的支持者都支持陳時中、票投陳時中，就是這麼清楚。然而，他話鋒一轉，「但當我講這一句話的時候，我就覺得我虧欠黃珊珊一次。」

記者更近一步詢問，「你這一票確定投給陳時中嗎？」，王世堅趕緊笑著解釋，「不是呵呵，我這一票不算什麼，千千萬萬票，我這一票這不算什麼，我不方便再回答這些話了，因為你問了我又感情用事。」

此段話一出，王世堅臉書立馬湧入七千多名網友按讚，有網友留言表示，「真男人！但我支持33」、「堅哥是漢子，講情義的人多麼難得！」、「我知道身為黨員只能硬挺不對的人那種無奈」、「從你說話的內容看不出來你內心是挺阿中的」、「看到新聞第一次找出堅哥的FB出來聲援你，佩服你堅持支持對的人、做對的事！」