力甩「2018年人民給的深刻教訓」　民進黨黃金周直攻藍營板塊

記者黃翊婷／綜合報導

九合一大選進入倒數7天，各黨候選人把握最後「黃金周」爭取更多支持，國民黨喊話要拿下12＋2縣市，民進黨則在本周六、日（19、20日）籌辦26場造勢活動，希望能攻入藍營執政的縣市或是選情膠著的地區。

▲民進黨上周六（12日）在凱道舉辦造勢晚會。（圖／記者林敬旻攝）

回顧2018年的九合一大選，原本最有優勢的7個縣市由綠轉藍，甚至連高雄市都變天，後來前高雄市長韓國瑜遭到罷免，經過補選才由民進黨的陳其邁拿下。另外，名嘴徐嶔煌曾分析，台中市與彰化縣以往都是「北藍南綠」，因此中台灣成為「搖擺縣市」，若奪下中台灣，通常1年半後的總統大選就是誰贏。

總統、民進黨主席蔡英文也曾在今年7月的民進黨全國黨代表大會中提到，2018年選舉對民進黨是一次深刻的教訓，「人民給我們教訓，是希望我們更好，這一次我們做最充實的準備，就是要贏得人民最大的支持」。

▲國民黨6都市長候選人也在上周六齊聚板橋造勢。（圖／攝影中心攝）

而面對今年的九合一大選，國民黨喊話要拿下12＋2縣市，並認為「桃園市」是選戰勝敗的關鍵指標，如果能在桃園市做到政黨輪替，民進黨就算是崩盤了。

民進黨則決定把握最後黃金周，將於本周六、日（19、20日）在17個縣市籌辦26場造勢活動，除了要守住台南、高雄、屏東之外，也會前往藍營執政的縣市或是選情膠著的地區爭取支持，例如台北市、新北市、桃園市、新竹縣市等等。

▲民進黨將在本周末舉辦26場造勢活動。（圖／民進黨提供）

綠營一名操盤選務的黨政高層人士透露，相較於2018年的九合一選舉，「這一次比較刺激」，有將近10個縣市輸贏很難說，不過，整體而言，選情膠著的縣市都在往好的方向變化，支持者投票意願提升，大部分縣市回報的狀況都越來越好。

而對於新竹市的選情，民眾黨候選人高虹安近日爭議連環爆，是否會出現連鎖效應，或導致選票流向民進黨。該人士語帶保留，僅表示不必算計到那麼立即，新竹市選情還在變化中，但以政治上的判斷來看，這是很嚴重的事情，他也不敢保證有哪些縣市已經「穩了」，一切還是要等投票結果出爐，才能知道究竟鹿死誰手。