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志工站路口90度彎腰拜票籲1126「挺善政」　期桃園藍天再現　

▲志工站路口90度彎腰拜票，籲1126「挺善政」

▲張善政支持者路口自發性拜票，籲桃園人挺善政。（圖／擷取自張善政臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

2022選戰倒數！國民黨桃園市長候選人張善政助選志工們，連日來，於各重要路口，拿著行動麥克風、以90度彎腰鞠躬禮向桃園選民拜票，呼籲1126「挺善政」讓具科技、工程專業的張善政，擔任桃園市長。曾姓網友臉書PO出90度彎腰鞠躬禮的拜票畫面，網民紛紛留言「誠意十足」、「善哥，翻轉桃園，高票當選」…

▲志工站路口90度彎腰拜票，籲1126「挺善政」

▲志工站路口90度彎腰拜票，籲1126「挺善政」。（圖／擷取自曾姓網友臉書）

而張善政今日也在臉書PO出文和照表示：市民朋友告訴我們，在中壢的路口附近有一位70多歲的大姐，因為看到路上滿滿的都是對手的競選廣告，擔心張善政跟對手資源落差太大，因此她決定挺身而出，自己以厚紙板製作支持張善政的廣告，站在人來人往的路口，用她自己的力量助選！

▲志工站路口90度彎腰拜票，籲1126「挺善政」

▲▼選戰倒數，張善政助選志工們，於各重要路口，以90度彎腰鞠躬禮向桃園選民拜票。（圖／擷取自曾姓網友臉書）

▲志工站路口90度彎腰拜票，籲1126「挺善政」

張善政說：他看了非常、非常感動，給他莫大的鼓舞與勇氣，在沒有行政資源支撐下，深信善良的市民就是他最堅強後盾，同時也相信不只這位大姐，還有許多善良的桃園市民，默默地用他們的方式在支持他，也期待大家能夠讓專業、善良重回桃園，為市民拚更好的生活，讓正面的力量來實現更好的桃園，
讓桃園再進一步。

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