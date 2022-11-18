蔡壁如罕見動怒「相信新竹可以贏」　餘生願望是看柯文哲當總統

▲民眾黨前立委蔡壁如。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

政論節目《鄭知道了》一名匿名「A先生」指民眾黨5立委把一個助理配合捐給黨團使用，引起社會關注。對此，民眾黨前立委蔡壁如駁斥此說法並提告抹黑的人，坦言「我的餘生的願望，就是希望看到柯文哲，選上總統」。

媒體人黃暐瀚17日深夜發文表示，民眾黨近日被爆料「寄生國會」、「扯高虹安後腿」，所以他約蔡壁如到他的節目進行訪談。

蔡壁如表示，日前有媒體人質疑「高虹安助理費事件」是她偷偷檢舉所致，但這跟事實不符，所以她「不忍了」，決定提告某媒體人。

▲蔡壁如表示，她餘生的願望就是看到柯文哲選上總統。（圖／記者林敬旻攝）



另外，針對A先生的指控，蔡壁如指出，委員的助理是去處理「黨團」事務，而不是「黨部」事務。黨團是立院的黨團，立院助理處理黨團業務，一點問題都沒有，「該節目主持人、該節目來賓（民進黨立委王定宇），告！」

蔡壁如在節目上罕見動怒，拉高分貝說「每個人都知道，這個黨是我當時一手建立扶持起來的，我怎麼會去做任何傷害這個黨的事？我愛這個黨啊！新竹這局，我有信心可以贏，如果新竹贏了，就代表台灣的民意贏了，我的餘生的願望，就是希望看到柯文哲，選上總統」。

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