王世堅笑喊「靈魂不受黨紀管！」　美女醫酸：忘記自己代表人民？

▲基進黨台北市議員參選人吳欣岱。（圖／翻攝吳欣岱臉書）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨台北市議員王世堅被媒體報導指稱，「支持陳時中、票投黃珊珊」等言論，他 17日下午出面澄清，呼籲所有支持者「票投陳時中」，但也透露自己虧欠黃珊珊、靈魂不受黨紀管。對此，美女醫師、台灣基進台北市港湖區市議員候選人吳欣岱也發文質疑，「民意代表當久了，是不是會忘記自己代表人民啊？」

吳欣岱17日晚間在臉書發文表示，王世堅說他欠黃珊珊一個人情，因為當初他支持的提案她有聲援，「我不知道議會是不論對錯，只看交情的地方耶？」

吳欣岱反問，所以如果有人進到議會，明知道她的對中態度和你「理論上」應該守護的核心價值相違背，「你也要還她這個人情嗎？你還有跟誰感情很好，要不要都先說一下讓選民判斷要不要支持？」

▲台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

王世堅17日下午在台北市議會受訪時澄清，針對在網路媒體專訪上的言論，自己絕對沒有說「支持陳時中、票投黃珊珊」言論，也沒有任何一個人會講這樣的話，除非人格分裂、心理有問題，不然他前一天還在永樂市場幫陳時中拉票，剛剛也在掃街，這點無庸置疑，「我說得非常清楚，我所有的親戚朋友支持者，我的組織動員宣傳都在幫陳時中拉票。」

至於一直被問說「虧欠黃珊珊」，會不會用這次選舉還回來？王世堅則笑稱，靈魂不受黨紀管，法律跟黨紀是約束行為，但台灣是民主自由的社會，鼓勵大家多元思考，思想是自由的，「靈魂不受法律管，靈魂當然不受黨紀管。」

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