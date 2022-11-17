王世堅違反黨紀？王浩宇提「黨內參選同意書」：沒有模糊空間

▲台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨台北市議員王世堅稱他支持陳時中，但因欠黃珊珊一個人情，直言黃正直清廉勇敢強韌，馬上被綠營支持者圍攻。對此，前桃園市議員王浩宇表示，參選前都會簽屬一份同意書，「既然要爭取民進黨提名，就該支持黨提名的候選人，包含個人的那一票的表態，都絕對沒有模糊空間。」

王浩宇表示，民進黨內要參選議員時，都會簽屬一份「不脫黨、不違紀支持他黨」的同意書，他猜想王世堅也有簽，「既然要爭取民進黨提名，就該支持黨提名的候選人，包含個人的那一票的表態，都絕對沒有模糊空間」，「這部分是黨的規定，不是王浩宇的規定」。

▲前桃園市議員王浩宇 。（圖／翻攝自王浩宇臉書）



針對王世堅反罵「回去當太監」，王浩宇表示，王世堅就是要賺取關注，去討好白色、中間選民，甚至是轉移掉民眾黨某些事件的壓力，因此呼籲不必對王有任何的情緒，「我是覺得這樣的發言居心叵測相信大多數黨員同志，都無法認同」，強調不會提告，且這些發言都是他本人所為，「不是側翼、不是網軍，我就是我。」

網友看完紛紛在王浩宇的臉書貼文下方留言，「以後就看不到王世堅演戲了，象徵一個世代的結束」、「他應該是自認不需要綠營的票了，就如他所願」、「被罷免很可憐了還被罵太監，哈哈哈哈哈哈」、「很少看堅哥爆氣成這樣」、「現任議員跟被罷免的議員？有甚麼好吵的~票證明一切」。

▼王浩宇全文如下。（圖／翻攝王浩宇臉書）



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