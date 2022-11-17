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快訊／王浩宇遭嗆「太監」喊告127網友：每人求償10萬

▲▼ 。（圖／翻攝自王浩宇FB）

▲前桃園市議員王浩宇。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨台北市議員王世堅近日遭到前桃園市議員王浩宇質疑違反黨紀，氣得在受訪時痛批，被罷免的議員就「惦惦」，「回去當他的太監」。對此，王浩宇表示，所有用「太監」批評他的網友他都會提告，稍早已累積蒐證127人，將向每人求償10萬元。

王浩宇17日晚間在臉書發文表示，過去的判決很清楚，批評別人太監是公然侮辱，「因此，所有用『太監』批評我的網友都會提告，到剛剛累積蒐證127位，選後會一次處理。」

王浩宇指出，依照過去實際判決金額，每位求償10萬元，求償金額扣除訴訟成本與費用後，將全數捐贈育幼院。

▲▼台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

王世堅17日受訪時澄清，自己絕對沒有說「支持陳時中、票投黃珊珊，也沒有任何人會講這樣的話，除非人格分裂，心裡有問題。」他的所有親戚朋友、支持者、組織動員宣傳都在幫陳時中拉票。而針對有網友在王浩宇臉書留言喊開除王世堅，王世堅則怒嗆，「太監啦！太監才會幹那種事！」、「既然被罷免了，請他閉嘴，回去當他的太監」。

對於王世堅反罵「回去當太監」，王浩宇表示，王世堅就是要賺取關注，去討好白色、中間選民，甚至是轉移掉民眾黨某些事件的壓力，因此呼籲不必對王有任何的情緒，「我是覺得這樣的發言居心叵測相信大多數黨員同志，都無法認同」，強調不會提告，且這些發言都是他本人所為，「不是側翼、不是網軍，我就是我。」
 

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