王世堅遭網軍側翼攻擊　黃珊珊嘆「全然失控」：政治不能逾越人性

▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市議員王世堅被媒體誤報，喊「支持陳時中、票投黃珊珊」等言論，王世堅17日下午出面澄清，也透露自己遭到網軍側翼攻擊。對此，黃珊珊晚間回應，一場誤會所釀成的風波，竟演變成對王世堅的騷擾，「已經是全然失控，政治不能逾越人性。」

黃珊珊17日晚間於臉書表示，「王世堅這一票留給他自己，每個人都是自己的主人。」王世堅這票留給誰不是重點，更不會影響友誼，一段報導誤會所釀成的風波，竟然演變成對王世堅本人、服務處甚至家人的騷擾，這已經是全然失控，因為政治不能逾越人性。

黃珊珊指出，只是意見不同，戰友就淪為敵人，這是黨同伐異、出征異己，這不是公平正義，更嚴重脫離民主的價值，「王世堅要投誰，他開心就好，我只希望大家快去幫他打打氣。」認識20多年了，這次王世堅這麼激動，是因為當年她附議對方的大巨蛋提案，「他（王世堅）說欠我一次，但我只是做正確的事情，沒有誰欠誰，我們就是志同道合的戰友。」

▲台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

黃珊珊提及，如果做正確的事情需要勇氣，那有問題的是這個社會，「如果你厭惡仇恨選舉，以及一言不合就出征的政治環境，就請摘掉有顏色的眼鏡、做你自己、堅持心中的價值，11月26日出門投票。」

最後，黃珊珊強調，民主就是人民作主，這是先烈不惜犧牲也要堅持的遺志，這是民主前輩街頭抗爭時所捍衛的精神，如果藍綠失去你當時追尋的價值，就用選票告訴他們什麼是選賢與能，「沒有政黨可以凌駕你的意志，出門投票，就是這麼簡單。」