順逆時中？王世堅、薛瑞元同遭批　陳時中緩頰：尊重選擇和風格

▲台北市長候選人陳時中赴南投為蔡培慧等民進黨公職候選人助選。（圖／蔡培慧競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台北市長「三腳督」選情極度緊繃，民進黨台北市議員王世堅卻因「欠黃珊珊一個人情」的公開發言，慘遭被罷免的前桃園市議員王浩宇和綠營側翼網軍圍剿、甚至要求退黨，而衛福部長薛瑞元則堅定「順時中」、抨擊藍軍猛打高端案，而被國民黨候選人蔣萬安批為「綠衛兵」；對此，民進黨候選人陳時中表示王世堅有個人的選擇、薛瑞元也有他做官的風格，「我們都尊重。」

王世堅今天公開澄清，因為身為民進黨員，所以傾全力支持陳時中，但因為7年前提案要對大巨蛋解約接管、對抗惡勢力財團，當時黃珊珊第一個響應連署，且一、二讀時還有聲援，因此必須說「欠黃珊珊一次」，也更深刻了解黃珊珊的正直清廉、勇敢強韌與堅毅，非常有資格來參選市長，同時強調自己絕對沒有說「支持陳時中、票投黃珊珊」言論，並痛批王浩宇發文攻擊、網軍側翼汙衊糟蹋他，「是太監才會幹的事！」

薛瑞元也在接受網路節目訪問時直言「國民黨攻擊手法很討厭，就像是被頭蝨咬到一樣。」引發反彈聲浪，蔣萬安直批他現在已是「綠衛兵」，更指每到選舉，民進黨的抹黑、攻擊、網軍操作，才是「蝗蟲壓境」；薛瑞元事後則表坦言「頭蝨論」並不精確恰當，必須致歉，但也說蔣和自己互相「取綽號」浪費時間、沒甚麼意思。

陳時中今天上午赴南投縣為蔡培慧等民進黨籍公職候選人助選、車隊掃街拜票，他接受媒體聯訪時回應上述問題，針對王世堅表示「我想我們民進黨的候選人心情是一致的，不過他有一個個人的選擇、個人的人情，那我們尊重」，對薛瑞元也同樣強調「他做官有他做官的風格，那我們都尊重。」