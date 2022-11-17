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獨／錢帥君男友「辣妹荷官訓練基地」曝　逃亡後對員工發出落幕通知

▲爆料者指出：郭哲敏位於南京東路6段的線上博弈公司15日結束營業。（圖／翻攝GoogleMap）
▲爆料者指出，郭哲敏位於南京東路6段的線上博弈公司已在本月15日結束營業。（圖／翻攝GoogleMap）

記者張君豪／台北報導

跨國洗錢案在逃主嫌、名模錢帥君男友郭哲敏（小明）開設的招待所，接受招待的政界、司法和警界高層越爆越多，有熱心網友透過「批踢踢八卦版」踢爆郭哲敏、林秉文等人曾在桃園蘆竹商辦大樓內開設線上博弈賭場，《東森新媒體ETtoday》詢問當時的桃園警方，證實是「荷官訓練場」，但查無不法。

知情警方透露，當時金星集團在蘆竹區經國路商辦有一間外商設立的公司行號，網友指控「裡面每天有成百上千人上班，在做線上博弈的部分，有視訊對賭、有機房」、「管區跟分局也知道，但就是沒人敢抄」。

轄區警方則澄清，當年警方對該公司有多次查報記錄，但經入內查看，該公司是金星集團的荷官訓練場所，公司內有賭桌、撲克牌等賭具，且有東南亞、澳門職業賭場經歷的教官訓練求職民眾發牌、熟稔撲克牌遊戲規則，該公司業務是訓練外國職業賭場的發牌荷官人員，並無事證指涉該公司涉及賭博；警方稽查均有查報記錄。

實際上郭哲敏旗下的線上博弈集團事業體龐大，有號稱「亞洲最大的真人視訊百家樂」，以室內美女辣妹真人發牌直播百家樂，供境外賭客下注豪賭，並藉此規避台灣法規，該真人視訊直播博弈公司，就設在台北市內湖區南京東路六段的商辦大樓內。

所幸在刑事局偵七大隊與新北地檢署努力偵辦下，查扣郭哲敏洗錢集團2億餘元金流，加上郭男潛逃出境，金流頓失加上負責人潛逃、該視訊百家樂公司也被迫結束營業，僅直播到11月15日。

郭哲敏搭機潛逃赴美後，還發出結束營業通知給線上博弈公司員工表示：「在這邊很遺憾要通知各位，因為時事的影響，為了大家的安全和未來，公司必須提前落幕，感謝各位這些年來的辛勞與和睦相處，也非常感謝各位能體諒這艱難的臨時決定。」

「公司將於11/16同步發放10/1至11/15的薪資，發放時間及地點會再公告給各位，請各位要注意群裡的公告，在這祝福大家將來會有更好的發展，健康順心，謝謝大家。」

對此內湖警方表示，該址經查並無公司登記，也無接獲任何民眾檢舉，所以沒有任何查報記錄，警方歡迎民眾提供不法事證檢舉，警方定會查緝任何不法行為。

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