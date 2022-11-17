　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／招待所之亂引爆2女檢座互撕　「辦案錯誤vs靜候調查」開戰了

▲李姓檢舉人13日晚間透過臉書爆料，說明88會所近來影像始末 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲李姓檢舉人一封檢舉信引發北台灣政治、司法、警界大地震令人始料未及 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、黃哲民／台北報導

警大校長陳檡文及雙北刑事警官、小隊長出入跨國洗錢主嫌郭哲敏開設的會所餐敘聚賭引發社會關注，甚至導致法務部火速將曾涉足招待所的前警政署政風室主任檢察官、新北地檢署承辦郭哲敏洗錢案的檢察官調職接受內部調查，其中新北地檢署檢察官王涂芝坦承涉足招待所，但指稱是新北市刑大高階警官帶她們前往，對此前警政署政風室主任檢察官黃錦秋不再隱忍，披露整起事件諸多疑點，檢察系統兩個女人戰爭就此開打。

外傳偵辦郭哲敏洗錢案，是警政署政風室接獲檢舉後主導偵辦；對此黃錦秋說明，該案由她拜會新北地檢署襄閱主任檢察官後，由襄閱找黑金股主任檢察官後，才將卷證交給王涂芝偵辦，黃對新北檢內部分案程序表示尊重。

▲信義區豪宅招待所88會所內部裝潢曝光。（圖／翻攝畫面）

▲信義區豪宅招待所88會所內部裝潢曝光。（圖／翻攝畫面）

黃錦秋指出，該案報請指揮後就是刑事局偵七隊與承辦檢察官共辦，但刑事局後來對林秉文裁定300萬元交保感到震驚，因主嫌郭哲敏在逃，林秉文交保後有太多規避偵查的動作可做，黃強調當時她是政風室主任，與王檢之間沒有隸屬關係，「我和警方都搞不清楚她為什麼要讓郭哲敏出境、林秉文交保」。

最讓黃錦秋受傷的是，王在法務部內部調查時，表示是曾任新北市刑大大隊長黃建榮帶著兩位檢察官去88會所，王還證稱當時要離開會所時有通知友人來接，所以有傳送地址給對方「不會記錯」，並額外指證曾與黃錦秋到銀樓地下室KTV包廂的行蹤。

但黃錦秋對此反駁，當年尾牙聚餐是警政署政風室主辦，設宴在北市衡陽路上海極品軒餐廳，她解釋，政風室每年都會與合作辦案的檢警友軍尾牙聚餐，當天席開4桌，因當年新北市刑大並未協同辦案，並未邀請新北市刑大人員，且黃建榮當時已調升保一總隊副總隊長，認為王涂芝連黃的職稱都講錯，加上尾牙後的歡唱續攤是政風室主揪，並非黃建榮代訂場地，質疑王檢說法的真實性。

對於近日有媒體不斷指涉黃錦秋與新北地檢署檢察官王涂芝，共同配合新北地區跨國洗錢聞人「樺哥」利用檢舉案剷除郭哲敏、林秉文等生意經爭對手的說法，黃錦秋無奈表示，在整起案件中，她僅經手受理檢舉人指控內容，依職權發交新北地檢署分案調查，後續案件產生的爭議疑點「真金不怕火煉、整起風暴我只是遭甩鍋的被害人」。

對於主任檢察官黃錦秋諸多質疑，新北地檢署檢察官王涂芝表示「靜候調查」，據悉，她身處風暴核心多日，仍未對黃錦秋表達不滿，反而「一再肯定與感謝黃錦秋昔日在桃園地檢署共事時的照顧與提攜」。刑事局則表示：該案仍持續偵辦，不會因檢察官交接而有所影響，案情偵辦中無法對外發表任何評論。

【相關新聞】

►獨／神秘招待所藏數位版「百官行述」　至少百人入鏡全挫咧等

► 育成高中驚見「黑衣人」堵校門！女同學IG大戰　媽找人接她下課

天道盟議員候選人狗籠關富商！競總如軍火庫　這些人都成俎上肉

►輕鬆趕走壁癌！「日本珪藻土壁癌防水噴霧」激殺4.5折

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
台北套房只要450萬！「壁紙全爛」冷氣上蓋炸開
松本清吹熄燈號！最大間分店周日起停業
天團男星脫口「不確定兒子是親生」！勁爆洩：只有一顆睪丸
燒「蘋果全系列」給阿公！爸憂不會用　老闆1句話神回覆
女王駕崩前幾天　他爆1原因被查爾斯「狠甩巴掌」爆哭
獨／錢帥君男友開設招待所　「辣妹荷官訓練基地」曝
FTX破產我國50萬人受害！金管會發聲了
快訊／台中印刷廠爆火警　險波及彰化選票

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化510萬張選票今開印就出事　機器過熱冒煙...42張作廢重印

嚇壞外送員！恐怖鄰居鐵門綁滿刀　她拒不開門...警動手拆了16把

獨／錢帥君男友「辣妹荷官訓練基地」曝　逃亡後對員工發出落幕通知

快訊／台中印刷廠火警「機器悶燒」　險波及彰化選票...現場警戒

獨／招待所之亂引爆2女檢座互撕　「辦案錯誤vs靜候調查」開戰了

1票500元賄選！竹山鎮民代表候選人遭收押　樁腳3萬元交保

怠速2hrs超可疑！男掰太胖難下車...猛撞警車　被噴辣椒水狼狽落網

快訊／高虹安、李忠庭雙列貪污他字案被告　競辦發言人說話了

台中港驚見貨櫃屍！發現人還原現場頻說兩字　採DNA送美方比對

屏東2村長候選人1樁腳涉賄　1票1千加碼至2千！3人羈押禁見

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

動物園打烊機靈娃還想玩　假邀約員工下秒奔回去！

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

男子用斧頭玩《Minecraft》　自製控制器體驗沉浸式砍樹

《全明星》林玉書爆「被隊員霸凌」　經紀人「急撇排擠」...藏內幕！

男友出菜端巨無霸湯鍋　咖哩驚人份量她看傻...

彰化510萬張選票今開印就出事　機器過熱冒煙...42張作廢重印

嚇壞外送員！恐怖鄰居鐵門綁滿刀　她拒不開門...警動手拆了16把

獨／錢帥君男友「辣妹荷官訓練基地」曝　逃亡後對員工發出落幕通知

快訊／台中印刷廠火警「機器悶燒」　險波及彰化選票...現場警戒

獨／招待所之亂引爆2女檢座互撕　「辦案錯誤vs靜候調查」開戰了

1票500元賄選！竹山鎮民代表候選人遭收押　樁腳3萬元交保

怠速2hrs超可疑！男掰太胖難下車...猛撞警車　被噴辣椒水狼狽落網

快訊／高虹安、李忠庭雙列貪污他字案被告　競辦發言人說話了

台中港驚見貨櫃屍！發現人還原現場頻說兩字　採DNA送美方比對

屏東2村長候選人1樁腳涉賄　1票1千加碼至2千！3人羈押禁見

元大金連3年拿「永續韌性獎」！　今年投入11項管理準則

2022 GLORIDAY「桃園華泰名品城耶誕村」18日重磅回歸

納智捷「n⁷電動休旅」明年第4季量產！2.5萬張訂單這時可消化完

華泰名品城疫後衝30%成長「業績破百億」　LOEWE、BOSS擴大一倍

500元就能買到的交換禮物！極光味香氛蠟燭、金黃拿鐵護手霜讓妳甜甜過聖誕

台首大與中州科大「自我了斷」　專家：公權力介入照顧師生權益

「對職棒已經沒憧憬」　歐耀宗轉戰業餘：投多久算多久

崑大榮獲TCSA台灣企業永續獎等2獎項　表現亮眼

金控尾牙30人確診　金管會提醒：要遵守CDC防疫指引

宥勝帶老婆度蜜月19天！　羞認「凍精」第三胎計畫曝光　

正妹空姐超商領包裹　店員搭訕「確認末3碼」笑翻

社會熱門新聞

美籍金髮女屍相驗結果曝　1關鍵排除他殺

獨／台中港美國貨櫃女屍身分曝！

新進女工手捲入碾肉機終身殘廢　知名食品判賠金額曝

美國女陳屍台中港貨櫃！高大成曝可能死因

獨／不給爸媽撫養費還PO文嘲諷　張淑晶告兄

白目男好奇「試看看」　打火機燒掉廠房

型男主廚慣性劈腿　丈母娘霸氣護女：超級垃圾渣男

快訊／中和4煞狠砍　遭屋主反殺1人

即／彰化加工廠恐怖塵爆　2男嚴重燒傷命危搶救中

牛肉麵10人點2270人吃完就跑　客人現身繳清了

豬仔遭囚新店摩鐵　警凌晨攻堅逮2嫌

最大大麻田藏601空騎旅旁　抄查4218株市值12.6億

即／高雄男拒檢狂飆連撞　吃44張罰單

即／2派人馬談判！槍枝走火射穿鐵捲門　無辜男中彈

更多熱門

相關新聞

獨／錢帥君男友「辣妹荷官訓練基地」曝

獨／錢帥君男友「辣妹荷官訓練基地」曝

跨國洗錢案在逃主嫌、名模錢帥君男友郭哲敏（小明）開設的招待所，接受招待的政界、司法和警界高層越爆越多，有熱心網友透過「批踢踢八卦版」踢爆郭哲敏、林秉文等人曾在桃園蘆竹商辦大樓內開設線上博弈賭場，《東森新媒體ETtoday》詢問當時的桃園警方，證實是「荷官訓練場」，但查無不法。

獨／招待所風暴「茶壺邱」曝　女檢座赴宴竟與祖墳有關

獨／招待所風暴「茶壺邱」曝　女檢座赴宴竟與祖墳有關

藍綠白大咖都是「鱸鰻招待所」座上賓　黃國昌斥：別以為可含糊帶過

藍綠白大咖都是「鱸鰻招待所」座上賓　黃國昌斥：別以為可含糊帶過

台東鹿野傳賄選！1票2000元...候選人遭聲押

台東鹿野傳賄選！1票2000元...候選人遭聲押

獨／錢帥君男友「第3招待所」曝！羅志祥是座上賓

獨／錢帥君男友「第3招待所」曝！羅志祥是座上賓

關鍵字：

主任檢察官黃錦秋王涂芝檢察官郭哲敏林秉文

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《全明星》爆霸凌「郭泓志林襄發聲了」

「國民姐夫」遭爆家暴8點檔女星妻！4線索揭正宮身分

陳文茜重病臥床吸氧「下肢血管破裂」！

匯款被問2句話　人妻狠瞪：是我老公

家屬公開鳳梨哥哥死因　親弟證實「心因性休克」

華廈1298萬！夫妻查同屋主「上層1030萬才出售」崩潰

一家四口餓死家中　破門驚見乾屍

4歲蔡桃貴「半夜哭到歇斯底里」！

丈夫工作意外去世！美艷人妻2年後改嫁小叔

快訊／台灣配音員呂佩玉驚傳過世

美籍金髮女屍相驗結果曝　1關鍵排除他殺

身體「慘冒10徵兆」＝肝臟壞掉了！必學4吃法排毒

486先生要開吉了「求償破百萬」　勸2類人快道歉

大咖金曲歌后「車內激情天王男偶像」全被拍！4線索揭秘

獨／台中港美國貨櫃女屍身分曝！

更多

最夯影音

更多
《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者
導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

動物園打烊機靈娃還想玩　假邀約員工下秒奔回去！

動物園打烊機靈娃還想玩　假邀約員工下秒奔回去！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面