獨／招待所之亂引爆2女檢座互撕　「辦案錯誤vs靜候調查」開戰了

▲李姓檢舉人一封檢舉信引發北台灣政治、司法、警界大地震令人始料未及 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、黃哲民／台北報導

警大校長陳檡文及雙北刑事警官、小隊長出入跨國洗錢主嫌郭哲敏開設的會所餐敘聚賭引發社會關注，甚至導致法務部火速將曾涉足招待所的前警政署政風室主任檢察官、新北地檢署承辦郭哲敏洗錢案的檢察官調職接受內部調查，其中新北地檢署檢察官王涂芝坦承涉足招待所，但指稱是新北市刑大高階警官帶她們前往，對此前警政署政風室主任檢察官黃錦秋不再隱忍，披露整起事件諸多疑點，檢察系統兩個女人戰爭就此開打。

外傳偵辦郭哲敏洗錢案，是警政署政風室接獲檢舉後主導偵辦；對此黃錦秋說明，該案由她拜會新北地檢署襄閱主任檢察官後，由襄閱找黑金股主任檢察官後，才將卷證交給王涂芝偵辦，黃對新北檢內部分案程序表示尊重。

▲信義區豪宅招待所88會所內部裝潢曝光。（圖／翻攝畫面）

黃錦秋指出，該案報請指揮後就是刑事局偵七隊與承辦檢察官共辦，但刑事局後來對林秉文裁定300萬元交保感到震驚，因主嫌郭哲敏在逃，林秉文交保後有太多規避偵查的動作可做，黃強調當時她是政風室主任，與王檢之間沒有隸屬關係，「我和警方都搞不清楚她為什麼要讓郭哲敏出境、林秉文交保」。

最讓黃錦秋受傷的是，王在法務部內部調查時，表示是曾任新北市刑大大隊長黃建榮帶著兩位檢察官去88會所，王還證稱當時要離開會所時有通知友人來接，所以有傳送地址給對方「不會記錯」，並額外指證曾與黃錦秋到銀樓地下室KTV包廂的行蹤。

但黃錦秋對此反駁，當年尾牙聚餐是警政署政風室主辦，設宴在北市衡陽路上海極品軒餐廳，她解釋，政風室每年都會與合作辦案的檢警友軍尾牙聚餐，當天席開4桌，因當年新北市刑大並未協同辦案，並未邀請新北市刑大人員，且黃建榮當時已調升保一總隊副總隊長，認為王涂芝連黃的職稱都講錯，加上尾牙後的歡唱續攤是政風室主揪，並非黃建榮代訂場地，質疑王檢說法的真實性。

對於近日有媒體不斷指涉黃錦秋與新北地檢署檢察官王涂芝，共同配合新北地區跨國洗錢聞人「樺哥」利用檢舉案剷除郭哲敏、林秉文等生意經爭對手的說法，黃錦秋無奈表示，在整起案件中，她僅經手受理檢舉人指控內容，依職權發交新北地檢署分案調查，後續案件產生的爭議疑點「真金不怕火煉、整起風暴我只是遭甩鍋的被害人」。

對於主任檢察官黃錦秋諸多質疑，新北地檢署檢察官王涂芝表示「靜候調查」，據悉，她身處風暴核心多日，仍未對黃錦秋表達不滿，反而「一再肯定與感謝黃錦秋昔日在桃園地檢署共事時的照顧與提攜」。刑事局則表示：該案仍持續偵辦，不會因檢察官交接而有所影響，案情偵辦中無法對外發表任何評論。

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