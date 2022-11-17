大甲聖母宮捐50頂安全帽給警方　供年長者或經濟弱勢違規人使用

▲大甲聖母宮捐出50頂安全帽。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市大甲區去年迄今發生41起因騎車未戴安全帽死傷事故，轄區警局為此加強取締並宣導工作，大甲聖母宮昨日也捐出50頂媽祖、虎爺平安符全罩式安全帽響應，供員警執法時，將安全帽給年長者或經濟弱勢的違規駕駛人使用，共同提升大甲交通安全。

大甲警分局交通組長王貞惠指出，民眾常貪圖一時方便，騎車未戴妥安全帽，導致時有交通事故發生，2021年共計27人死傷，今年到目前為止也有18人死傷。

「未戴妥安全帽」同時也與「超速」、「無照駕駛」及「路口違停」、「違反行人路權」等列為交通部2022年第4季防制交通事故執法重點，故針對未依規定配戴安全帽者，將依道路交通管理處罰條例處500元罰鍰。

大甲聖母宮響應要求未來參加遶境活動人員應遵守規定，並於11月16日捐助50頂貼有「媽祖祈福」及「虎爺護佑」平安符全罩式安全帽，提供員警用於遇取締年長者及經濟弱勢違規民眾使用，協助其養成騎車戴妥安全帽習慣，藉由取締與宣導並重方式，建立騎士及乘客正確觀念，以維護大家行車安全。

▲大甲警方將加強未戴安全帽取締。（圖／記者白珈陽翻攝）

大甲警分局長吳燕山呼籲，除加強安全帽違規執法專案外，將持續在轄內易肇事路段針對上述重點違規項目加強取締，並藉由員警巡邏提升見警率防制事故發生，同時廣泛運用社群媒體、LED跑馬燈、與社區治安座談會議等多元管道加強宣導交通安全及注意事項，希望藉由執法和宣導雙重手段，建立民眾路權觀念，以防制車禍發生與提升交通安全。