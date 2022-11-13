娃娃機台竊賊好慘！半裸男衝出對他丟安全帽...又被機台主巴頭

▲頭戴安全帽的鄭姓男子趁清晨無人潛入娃娃機店內偷竊。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市八德區1家娃娃機店連續遭小偷光顧，食髓知味的小偷再次前往行竊，為聞聲赤裸上身的男子邊提褲子邊衝出捉賊，還拿安全帽猛K小偷，隨後報警將竊嫌鄭姓男子移送法辦。娃娃機主友人將偷竊和捉賊監視器畫面剪輯成「幹片」，並以專業剪輯配音分享臉書社群，也引來網友哈哈大笑。

▲為店內聞聲衝出的「大壯」赤裸上身男子持安全帽K頭。（圖／民眾提供）

八德分局大安派出所表示，本案為10月28日6時許，在八德區桃鶯路118號娃娃機店發生竊案，大安派出所員警接獲報案，趕到場發現鄭姓男子（約43歲）被民眾攔下，現場查扣公仔等贓證物，並在鄭男身上查扣一包安非他命毒品，全案依毒品、竊盜罪移送桃園地檢署偵辦。

▲▼連續偷娃娃機店的鄭姓竊嫌被逮後慘遭機台主「巴頭」。（圖／民眾提供）

娃娃機台主的朋友將監視器畫面剪接成「幹片」並貼文在臉書社團「記憶八德」表示，上個月店裡連續遭竊，終於抓到小偷了，「不出意外的話馬上就要出意外了」；影片中配音叫「大壯」男子看到有人偷娃娃機內物品，顧不得赤裸上身，邊提褲腰邊拿著安全帽對小偷猛K，等警方趕到後，機台機檯主主又對小偷「巴頭」，影片PO出後讓網友忍不住哈哈大笑。