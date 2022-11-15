成天醉醺醺被嗆「愛喝去給警察抓」　男竟渾身酒味騎車衝警所

記者高堂堯、蔡怡萍／南投報導

想吃牢飯？昨（14）日晚間南投埔里鎮一名男子喝酒後，自行騎著機車到派出所「自投羅網」，向值班警員表示「我酒駕，來給你們辦！」，經警方當場實施酒測，果真酒測值超標，除了開出酒駕、無照駕駛及吊扣車牌3張罰單外，並依公共危險罪嫌移送法辦，也發現徐男在10年內曾有酒駕紀錄，恐再面臨高達9萬至12萬的罰鍰。

▲南投埔里一名男子酒後自己騎著機車到警局表示「我酒駕來給你們抓」，一測果真酒測值超標。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）



警方調查，該名44歲徐姓男子供稱，當天是在家中自己一個人飲酒，從中午開始一直喝到晚上，家人看不下去他整天喝酒與他起口角，家人憤恨說：「你那麼愛喝，乾脆去給警察抓！」。

到了晚間7時許，徐男竟真的大搖大擺地騎著機車到埔里派出所，步伐不穩地走近值班台，值班員警詢問他是否需要協助，想不到徐男竟向警方表示「我喝酒騎車，來給你們辦酒駕」，警員聞到徐男身上散發濃厚酒味，便對他施以酒測，發現他酒精濃度嚴重超標，已達公共危險程度，全案除依違反公共危險罪嫌移送法辦外，由於徐男在10年內再犯酒駕情事，恐再面臨高達9萬至12萬的罰鍰。

埔里分局也呼籲，今年3月31日酒駕新制上路，酒駕者已加重刑法，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金；致人重傷者，處1年以上、7年以下有期徒刑，新增得併科100萬元以下罰金；致人於死者，處3年以上、10年以下有期徒刑，新增得併科200萬元以下罰金。提醒民眾切勿以身試法。