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騎士咻騎過「口袋噴出56000」千鈔沿路飛　灑滿大街！結局超意外

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社FB）

▲千元鈔票沿路飛。（圖／翻攝自爆料公社FB）

記者施怡妏／綜合報導

騎車時口袋的東西一定要收好，免得掉在路上找不回，不過這名騎士掉的不是東西，而是千元鈔票，機車咻一下就騎過去，口袋的鈔票噴出，56張千鈔滿天飛，散落在地上，後方的騎士見狀後停下，附近的店家與路人都出來幫忙撿鈔票，最後順利還給主人，結局獲網友大讚「好有愛心」。

有網友在臉書「爆料公社」社團貼出一段監視器畫面，有名騎士騎機車經過，口袋的千元鈔票飛出，跟著機車沿路飛，全灑在馬路上，騎士則渾然不知，騎著機車迅速離去。後方穿著藍色外套的騎士見狀後停下，街坊鄰居也紛紛走出來，蹲在地方幫忙撿拾散落的鈔票。

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原PO表示，「錢錢飛出來囉！原來電視上才會看到的事情，真的會發生，還發生在我店門口」，有的人幫忙撿錢，有的人則去追主人，所幸最後有找回失主。本來對方要給他1千元當作答謝，但原PO婉拒了，「辛苦錢，不要再這麼粗心就好，哪有人整疊錢放外套還沒有綁起來，然後口袋破超大洞還不知道的啦」。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社FB）

▲熱心民眾幫忙撿錢。（圖／翻攝自爆料公社FB）

看到街坊鄰居都出來幫忙撿錢，原PO內心很感動，「台灣最美的風景是人」，另外，也很感謝警察幫忙處理，「這位失主真的有給他幸運，飛走56000撿回55000」。

貼文曝光，網友們也大讚，「該感謝的應該是，第一個發現的藍色外套的騎士吧！是他停下來把機車放好，在那邊守著」、「台灣還是有人情味的」、「怎麼沒人通知我啦！專業撿錢大師，台灣還是很美麗的」、「好心的人都會有福報的哦」。

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