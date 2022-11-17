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獨／傾巢而出直搗藍軍票倉！　鄭運鵬南桃園「反守為攻」策略首曝光

▲▼蔡英文參加鄭運鵬農會、漁會、農 田水利會及休閒農業區 後援會成立大會。（圖／民進黨提供，下圖同）

▲民進黨大咖將「傾巢而出」強力拉抬鄭運鵬士氣。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

選前黃金周即將登場！民進黨桃園市長候選人鄭運鵬空陸戰齊發，據指出，民進黨採取反守為攻策略，最後一周將直搗長期被視為藍營票倉的南桃園，除了「超級星期天」20日在中壢舉辦黃金勝選之夜，喊破5萬人參加，還規劃一系列南桃園造勢活動，包括21日在平鎮、22日在內壢、23日在楊梅都將舉辦大型晚會，檢驗過去100天深耕南桃園的成果。

輔選人士向《ETtoday東森新聞雲》透露，除了「超級星期天」11月20日晚間的超大型造勢，以及下周每天都在南桃園辦晚會，鄭運鵬24日還將到桃園市長鄭文燦的故鄉八德區，營造傳承氣勢。

輔選人士說，除以動員檢視過去100天的成績，另一方面也對支持者下令催票，在站台大咖方面，20日晚會將由正副總統蔡英文、賴清德壓陣，搭配施政滿意度破7成的現任市長鄭文燦、嘉義縣長翁章梁、基隆市長林右昌，可說眾星雲集，這也凸顯桃園成為綠營的重中之重，是「綠色執政」的典範。

據悉，綠營未來一周除了白天在北桃園各區車隊掃街、市場及路口拜票，晚會則辦在南桃園。輔選人士說，21日在平鎮，22日在內壢、23日在楊梅，24日回到八德，每個區都有象徵意義。他舉例，2014年桃園市長的選舉，鄭文燦在於桃園市13個區中有8個區領先對手，不過在南桃園的中壢、平鎮、楊梅、龍潭、復興這5個區，卻輸給國民黨；而鄭文燦上任後，大幅投資及建設南桃園，2018年尋求連任時在南桃園選票大幅成長，氣勢連帶到2020年總統大選，蔡英文更在南桃園的總得票過半，比國民黨對手韓國瑜加上親民黨候選人宋楚瑜的總票數還多，「南桃園早就擺脫國民黨的綁架」。

輔選人士說，從前任桃園縣長吳志揚2014年敗選，民進黨執政這8年來，桃園在中央地方齊心下，已經脫胎換骨，未來一周的晚會，會透過影片、演講，甚至政績簡報，讓選民清楚看出民進黨執政優於國民黨的地方，並且提醒選民不能讓高雄4年前的惡夢，因為韓國瑜、國民黨桃園市長候選人張善政團隊的進駐，可能在桃園重新上演。

至於25日選前之夜，據指出，鄭運鵬將在桃園區及中壢區，各辦一場晚會全力衝刺，北桃園是鄭運鵬立委選區，鄭運鵬在北桃擔任兩屆立委，兩度擊敗國民黨資深前立委陳根德，打下他能競選市長的基礎，民進黨黃金周在桃園的行程安排，除了是鄭文燦8年五星級市政的「畢業巡禮」，還象徵鄭運鵬市政的「開學典禮」。

▼民進黨選前將從南桃園「反守為攻」。（圖／呂晏慈翻攝，下圖同）

▲▼獨／鄭運鵬號召5萬人造勢　選前南桃園「反守為攻」策略首曝光。（圖／呂晏慈翻攝，下圖同）

▲▼獨／鄭運鵬號召5萬人造勢　選前南桃園「反守為攻」策略首曝光。（圖／呂晏慈翻攝，下圖同）

▲▼獨／鄭運鵬號召5萬人造勢　選前南桃園「反守為攻」策略首曝光。（圖／呂晏慈翻攝，下圖同）

▲▼獨／鄭運鵬號召5萬人造勢　選前南桃園「反守為攻」策略首曝光。（圖／呂晏慈翻攝，下圖同）

▲▼獨／鄭運鵬號召5萬人造勢　選前南桃園「反守為攻」策略首曝光。（圖／呂晏慈翻攝，下圖同）

▲▼獨／鄭運鵬號召5萬人造勢　選前南桃園「反守為攻」策略首曝光。（圖／呂晏慈翻攝，下圖同）

▲▼獨／鄭運鵬號召5萬人造勢　選前南桃園「反守為攻」策略首曝光。（圖／呂晏慈翻攝，下圖同）

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