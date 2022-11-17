蔣萬安批赴陸棄抗中保台DNA　陳時中：代表北醫參加公開行程

記者高堂堯／南投報導

9合1大選選情緊繃，民進黨再度打出「抗中保台」牌固票、批評國民黨台北市長候選人蔣萬安的「矽谷經驗」乃為中資服務，蔣萬安和藍營今反批，綠營對手陳時中8年前也曾赴中國大陸交流，質問：「你的抗中保台DNA呢？」陳時中今天回應澄清，當時是代表北醫董事會前去參加公開、正常的活動行程，而非私下交流。

▲台北市長候選人陳時中赴南投為蔡培慧等民進黨公職候選人助選。（圖／蔡培慧競選總部提供，下同）

蔣萬安今早到捷運劍潭站附近路口拜票，會後受訪時強調，自己在美國擔任律師工作完全符合相關法規，民進黨在批評別人時也應該要檢討自己，因為「中國鵬」原來不只一人，像是國安會秘書長顧立雄過去擔任資深合夥人的萬國法律事務所，在中國大陸設有分所，賺的就是中國大陸的錢。

蔣萬安更直接點名陳時中，過去在台北醫學大學擔任董事，當時也曾到大陸參加北醫大、寧波醫療中心交流活動，甚至北醫大董事長致詞時也說，這是北醫大跟寧波市衛生委員會共同合作開啟成功的典範，他反問陳時中，「你的抗中保台DNA呢？」

蔣萬安再批，民進黨永遠就是綠能、你不能，嘴巴上掛著「抗中保台」，另方面又說別人舔共媚共，卻一邊賺人民幣，完全是雙重標準，強調追求兩岸和平是台灣民眾心聲與共識，我方不求戰也不懼戰，但民進黨永遠雙重標準。

陳時中今天上午赴南投為民進黨縣長候選人蔡培慧助選時，強調當時是參加一個公開行程，「並沒有所謂私下交流」，因為他是北醫大的董事、代表北醫大董事會去進行一個正常活動。

陳時中也澄清，沒人說蔣萬安在矽谷當律師違法，只是在辯論會時有人問他關於社會住宅的問題，蔣回應自己有「矽谷經驗」，所以他才追問其矽谷的社宅經驗是甚麼？質疑無法引用在台北市政上；他酸蔣現在就改口是要承襲「矽谷精神」，也被前聯電董事長曹興誠追出當時在矽谷開業時只有「打打雜」、被人踢爆做中資的案子，又說自己英雄不怕出身低，「其實都他一個人在講，沒有人在跟他牽扯甚麼啦！」

而對陳時中今天來訪，南投縣長林明溱和立委許淑華都批評他擔任防疫指揮官時阻擋南投縣自購BNT疫苗，綠營甚至將原廠BNT（復必泰）抹紅為中國代工；陳時中駁斥阻擋南投買疫苗，指南投縣政府基本上不具備購買疫苗的權力和條件，因為一般採購疫苗需要有國家來做保證，保證疫苗出貨商免責，「他（地方政府）事先要來跟我們申請，也要有人要賣給他才能辦理，但也沒有人要賣給他，要把事情分清楚。」