新北第5選區／看候選人政見愛畫大餅　葉元之：做不到等於沒做

▲葉元之提醒民眾，要看候選人的政見是否有做到。（圖／翻攝自葉元之臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

九合一選舉將至，新北第5選區候選人抓緊時間拚選戰，不僅每天勤跑街頭，也會到市場和民眾打招呼，新北市選舉委員會昨（16）日舉辦第四屆市議員選舉電視政見發表會，每個候選人也都發表主打的政見。對此，國民黨候選人葉元之提醒，大家不要只看到華麗的政見，應該去檢視每個候選人是否有說到做到。

葉元之今（17）日在臉書發文，表示許多人都會關心候選人的政見，但比較少人會去檢驗候選人是否有實現政見，「如果政見做不到，就等於沒有做」。他文章中也提到，一名里長候選人的政見是在里內爭取迪士尼樂園，還要發給0-18歲里民一胎3萬元的獎勵金，「這一看就是在亂畫大餅的空頭支票，而很多候選人也有類似的行為」，希望大家投票前要好好檢視每個候選人的政見。

▲文山伯北上陪葉元之拜票。（圖／翻攝自葉元之臉書）

民進黨候選人山田摩衣則透露，政見發表會短短15分鐘無法將自己所有的理想闡述完畢，針對青年創業、交通平權、托育托幼、長輩長照的照顧、藝文教育、都市更新等議題，她都絕對會去實踐，希望用過去10年的幕僚經驗，可以幫助板橋民眾爭取更好的建設與福利。

▲山田摩衣希望可以實踐政見。（圖／翻攝自山田摩衣臉書）

▲周勝考在清晨到公園拜票。（圖／翻攝自周勝考臉書）

此外，在所有候選人的臉書上，也可以看到即使到了最後關頭，他們也絲毫沒有鬆懈。國民黨候選人林國春就說，身邊有很多朋友都認為他的選情穩定，但他仍不敢放鬆，努力在每個街道、市場努力拜票；國民黨候選人周勝考還在天尚未亮時，到公園和早起的市民拜票；而民進黨候選人戴瑋姍也會在臉書PO出在街頭拉票的照片，希望民眾可以支持自己。

▲戴瑋姍每天都在街頭和民眾問好。（圖／翻攝自戴瑋姍臉書）

時代力量候選人彭盛韶則已經在招募選前之夜的志工，表示自己願意為了更好的板橋而投入選戰，認為現在的新北市議會仍不夠透明，議員貪污收賄和詐領助理費頻傳，交通問題也未解，希望板橋市民可以給他機會去努力改善。

▼彭盛韶招募選前之夜的志工。（圖／翻攝自彭盛韶臉書）