特斯拉等你抽！花蓮旅遊盛事年度大獎　進入倒數階段快把握

▲▼花蓮旅遊住一晚，就有機會把特斯拉及Gogoro電動機車帶回家，活動將在11月30日截止。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府推出的「花蓮永續樂遊獎勵方案1-特斯拉等你抽」自5月開跑以來，已獲熱烈響應，目前登錄報名已突破一萬筆，距離活動截止日還有兩週，趕快相揪親朋好友，花蓮旅遊住一晚，就有機會把特斯拉及Gogoro電動機車帶回家，在年關前為自己加碼紅利。



觀光處長張志翔表示，今年花蓮各項活動搭配「永續樂遊獎勵方案」，獲得民眾及遊客的熱烈反饋，來花蓮旅遊的旅客除了能參加精彩活動及欣賞在地美景，還有機會獲得獎項，此舉不僅帶動觀光，也活絡地方產業發展，活動將在11月30日截止，只要於花蓮合法旅宿住宿，再前往任一指定旅遊點或指定活動拍下合照，並至「花蓮永續樂遊獎勵方案」活動網站登錄住宿憑證、旅遊點或活動照片，即可獲得大獎特斯拉及Gogoro的抽獎資格。





另外，花蓮縣政府為了協助受0918池上強震影響鄉鎮的旅宿業重建，特別提撥1000萬元加碼推出自由行獎勵措施，活動將在11月30日或經費用完時截止，凡外縣市自由行遊客於5個受災鄉鎮包含瑞穗鄉、玉里鎮、萬榮鄉、卓溪鄉、富里鄉的合法旅宿業住宿，只要登錄住宿發票或收據等資料，即可現領300元在地農會禮券，在地優質農特產買得盡興，還可參加抽特斯拉汽車和Gogoro機車活動。

每年為了鼓勵民眾來花蓮旅遊及消費，花蓮縣政府特別挹注重金加碼獎項，以吸引全國各地遊客前來，今年的「花蓮永續樂遊獎勵方案1-特斯拉等你抽」將於111年12月6日在律師見證下公開抽出，並於花蓮觀光粉絲團進行直播，歡迎民眾踴躍參與，共同見證。