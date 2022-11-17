花蓮溫泉季光影展閉幕！冬日泡湯持續加溫　溫泉住宿優惠抽大獎

▲▼花蓮太平洋溫泉季圓滿落幕，活動期間共吸引5萬人次到訪，為花蓮觀光相關產業帶來1億元以上產值效益。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府主辦的「2022花蓮太平洋溫泉季」於14日圓滿落幕；本次活動結合瑞穗、安通溫泉區以及在地食宿行及伴手禮等店家，活動期間共吸引5萬人次到訪，為花蓮觀光相關產業帶來1億元以上產值效益。花蓮縣政府觀光處表示，仍歡迎全國民眾趁冬日來瑞穗英雄泉及安通美人湯住宿體驗優質好湯，不但能現領300元在地農會禮券，還能抽特斯拉電動車等大獎。

花蓮縣瑞穗溫泉觀光產業協會理事長陳飛廷表示，今年的溫泉季打造瑞穗黃金溫泉鄉，深受民眾喜愛，包括網美打卡的光影花廊、一柱擎天黃金泉，還有溫泉專車、集章消費趣以及住宿加碼送在地農會禮券等活動，都使住房率大幅成長2-3成，更讓遊客感受到瑞穗好湯特色及饒富特色的在地美食；花蓮縣安通溫泉觀光協會理事長連祥淵則表示，安通野溪溫泉是全台最容易抵達的天然溫泉，再加上溫泉季期間的明月、鑽石等璀璨燈飾，增添不少氛圍與亮點，更讓溫泉區的旅宿人潮逐漸加溫，現場遊客好評不斷，歡迎全國遊客都能一同來享受最天然獨特的安通百年溫泉。

觀光處長張志翔表示，舉辦至今已第三年的「花蓮太平洋溫泉季」活動以「瑞穗英雄黃金泉．安通明月美人湯」為今年主題，持續打響瑞穗英雄泉及安通美人湯的好湯品牌，冬日泡湯絕不可錯過全台唯一的黃金色碳酸鹽泉「瑞穗英雄湯」，以及促進皮膚滑潤的硫酸鹽泉「安通美人湯」。縣府也加碼推出優惠，至11月30日外地遊客入住瑞穗、玉里、富里、卓溪、萬榮等5鄉鎮含溫泉旅宿在內的合法旅宿，業者每房每晚可獲得500元補助，遊客登錄住宿資料後即可獲得300元在地農會禮券，並可抽特斯拉汽車等大獎，兩大特色溫泉歡迎全國鄉親前來享受放鬆身心靈。





此外2022台灣好湯「金泉獎」票選活動自即日起至12月31日，只要加入台灣好湯「2022-2023台灣好湯」官方Line@群組參加十泉十美獎的網路票選，就有機會可獲得今年票選活動提供的iPhone 14最新款手機，以及全台溫泉區的溫泉住宿券等大獎；縣政府呼籲請大家指定將票投給瑞穗及安通溫泉，投票次數越多，就越有機會將以上好禮帶回家。