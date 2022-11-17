【廣編】台灣夏普攜手禾聯碩　合資成立「夏禾電器」

▲台灣夏普與禾聯碩正式簽訂空調系列產品銷售合約。左為台灣夏普總經理張凱傑、右為禾聯董事長碩蔡柏毅副。

【廣編特輯】

圖、文／台灣夏普提供

台灣夏普今日與禾聯碩公司共同宣佈擬合資成立「夏禾電器販賣股份有限公司」，初期將專注在家用空調系列產品以及冷凍櫃的銷售與服務的佈局，未來不只致力於家用空調市場的推廣，更將擴大在企業用戶市場的佈局，發揮日本夏普的品牌優勢以及空氣淨化技術，複製日本夏普的成功經驗、以及成熟的AIoT 服務平台，導入台灣市場。

台灣夏普總經理張凱傑表示，選擇與禾聯碩一起強強合作，可以提供給夏普愛用者更快速、更滿意、更便利的購買體驗，提高品牌知名度及指名度。雙方先就品牌銷售、通路合作、維修服務等面向來強化彼此關係，未來也將透過合資公司「夏禾電器販賣」規劃進一步的深度合作，提供消費者更好更優質的空調產品與服務。

禾聯碩副董事長蔡柏毅提到，本次合作禾聯碩將透過合資公司「夏禾電器販賣股份有限公司」整合集團銷售通路、售後服務、物流配送等資源，全力代理販售有110年歷史擁有高科技、日本工藝的國際性品牌SHARP的空調及冷凍櫃商品，發揮日本夏普的品牌優勢以及空氣淨化技術，複製日本夏普的成功經驗、以及成熟的AIoT 服務平台，導入台灣市場，強強聯手一定可以創造業績高峰，共創雙贏。

專程為此策略合作記者會來台的日本夏普空調事業部部長三代一壽也指出，台灣對夏普來說是一個特別的市場，日本總社非常重視，夏普希望把高品質、高品味的空調商品及服務帶給台灣每一個人。與禾聯碩合作成為銷售聯盟，夏普以自動除菌離子（Plasmacluster）為代表的獨家技術能力，與禾聯碩的銷售通路及綿密服務網結合，達到相乘效果，相信可以為客戶提供非凡的價值服務。