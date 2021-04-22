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【廣編】響應政府前瞻計畫！台灣夏普推出能源效率一級變頻冷暖空調

【廣編特輯】

▲▼ 。（圖／SHARP提供）

圖、文／SHARP提供

台灣夏普自2017年成立以來致力於讓消費者零時差的體驗日本夏普的最好最新的商品，至今成立已邁入成立第四年，不論在居家影視、空氣淨化、廚房料理、生活家電與用品廣為人知且創銷售佳績以外，在近二年更引進在日本銷售第一的安卓手機外，產品陣容也加入了在日本屢屢獲節能大獎且連年在夏普東南亞各國獲得銷售冠軍的空調機種，全系列的商品為台灣消費者食的安心，住的放心而把關。

夏普空調全系列空調機種均符合CSPF能源效率一級標準
台灣夏普於2019年甫引進的冷暖空調機種分成旗艦與經典系列，貼心的依照消費者的需求不同的空間有不同的對應適用坪數機種，除全系列均符合CSPF能源效率一級外，變頻電控技術，精準控溫，均採用R32新環保冷媒，經典系列搭載全新自體關機後清潔防霉，且有隨身智慧溫控感測，ECO節能運轉模式，內建的高密度濾網，防塵效果提高50%，一機多好處。

響應政府前瞻計畫 夏普讓各縣市中小學班班有冷氣吹
近年天氣開始熱的月份愈發的提早，而天氣熱直接開冷氣很正常的場景，對於國中小學生來說，似乎長久以來是學校、學生與家長之間拉扯的問題。而終於在去年年底在民代與政府通力合作之下，運用中央政府前瞻計劃的預算敲定「班班有冷氣」計劃，預計全台有3000多所的中小學可以受惠。其中台灣夏普的標準空調系列機種榮幸獲選參加此標案。

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夏普SHARP變頻冷暖

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