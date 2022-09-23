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【廣編】SHARP洗脫烘三合一滾筒洗衣機「好洗翻」　一週賣破百台

▲▼夏普,SHARP,洗脫烘,滾筒洗衣機,好洗翻,MYFEEL。（圖／品牌提供）

▲夏普SHARP在台推出洗脫烘三合一滾筒洗衣機「好洗翻」，品牌表示，其高溫蒸氣洗和Dry AirWash空氣除菌乾洗模式，能解決敏兒的困擾。

圖、文／台灣夏普提供

夏普SHARP在台首度推出洗脫烘三合一空氣除菌滾筒洗衣機「好洗翻」，獨家30天於MYFEEL新品發佈平台展開新品發佈計劃，開賣一週已熱賣破百台。「好洗翻」上市前夕，由MYFEEL進行問卷調查發現，有64%消費者家中洗衣機使用超過五年，直立式洗衣機與滾筒洗衣機占比約為7比3，而方便性十足的新品「好洗翻」在上市前超過800位消費者給予滿分5顆星評價。

經過統計，SHARP「好洗翻」空氣除菌滾筒洗衣機最獲青睞的特點為「勁速烘乾」，18m/s烘衣力道如同輕度颱風等級風速，搭配SHARP獨家水冷凝烘衣技術，烘乾效果佳、效率更加倍，力求打破民眾對洗脫烘洗衣機烘衣不乾的迷思。第二大特點為「高溫蒸氣洗」，專為過敏兒設計，透過60°C與90°C高溫水洗衣兼抗敏，有效消滅99.9%塵蟎、細菌及過敏原，同時瓦解難纏污垢。第三大特點則為SHARP獨家「Plasmacluster自動除菌離子技術」，除了烘衣模式中主動釋放自動除菌離子，更應用於「Dry AirWash 空氣除菌乾洗模式」，空氣噴射挾帶自動除菌離子，無需加熱水洗即可有效抑制多種細菌、消除異味。

即日起至10月16日期間於MYFEEL新品發布平台購買SHARP「好洗翻」空氣除菌滾筒洗衣機，即享有全台最優惠價格，憑9月發票登錄再送Baby SHARP空氣清淨機，詳情可至MYFEEL平台官網查詢：https://myfeel.design/GsIdK。

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