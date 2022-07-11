Sharp買指定商品抽機票　集雅社開新店滿3萬送6千

記者蔡惠如／綜合報導

台灣持續實施與病毒共存，面對國際上多國開放解禁，預計下半年出國旅遊也將逐步放寬，家電廠商Sharp因應5周年慶，推出買特定旗下商品，可獲空氣清淨機、立扇、鈦金屬口罩面罩等贈品，再抽日本來回機票；集雅社也迎來自家生日慶，推出滿額回饋等方案。

台灣夏普Sharp針對自家5週年，即起至9／30止，於實體以及線上通路購買夏普全系列特定商品，即送對應相關增品，包括AQUOS XLED電視送空氣清淨機，買冰箱或AIoT空調就送夏普自動除菌離子電風扇等，此外登錄後還可參加日本機票抽獎，7、8、9月各抽出一名，可兩人同行。

台灣夏普表示，近期也在台灣推出繼日本市場之後，海外首發的SHARP COCORO VISION智慧連網服務平台，只要購買旗下新款電視即可收看，內有五大面向內容包括健康、料理、健身、影視以及購物，包括東森寵物雲、東森購物、可購樂等，並整合在同一介面上，不需月租費可免費看到飽。

此外在台灣夏普五週年活動期間，使用搖控器下載SHRAP COCORO VISION APP，完成指定任務，可獲得合作夥伴提供好禮，包括500元東森購物金、東森寵物雲寵物體檢體驗券、可購樂全家美式咖啡券等。

進駐多間百貨通路的家電選品店集雅社，近期進駐微風廣場，看準宅經濟持續家電需求暢旺，也推出「家電規劃師」來協助消費者進行住宅整體規劃，並可結合7／15開跑的生日慶三大「滿額折價」、「1+1組合購」、「集雅社會員專屬優惠」回饋。

而針對微風廣場新開幕的門店，祭出來店洽詢家電規劃師就送精美小禮，單筆消費滿1萬元送500元抵用券，滿3萬元送價值6,000元的SPA禮券。