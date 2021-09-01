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【廣編】夏普8K顯示器高規不貴更普及　輕鬆享受8K質感生活

▲▼夏普8K顯示器高規不貴更普及。（圖／業者提供）

圖、文／夏普提供

夏普公司近年積極進行事業變革，將基於8K+5G Ecosystem、ICT領域、Smart Life業務三大事業變革為公司主要業務發展方向，完成品牌及服務全面升級。台灣夏普總經理張凱傑在［AQUOS THE SCENES 8K 第三代8K顯示器］線上發表會中提到：「夏普在2020年疫情當下也不停止研發製造的腳步，在去年的108週年慶時發佈了全世界最大的120吋8K顯示器，各家通路以及百貨公司都爭相的邀約展出世界級頂規的商品，夏普讓全世界知道8K的世界就在你眼前。今年是夏普公司109週年，也是台灣夏普成立四週年，更是SHARP AQUOS慶祝20週年的日子，我們正式宣佈全新的第三代8K顯示器上市。」

夏普不僅是8K領先技術的領導者，經過了二代的演進，更站在消費者的立場全面性的思考，致力於8K普及化。全新第三代8K，絕對讓消費者感受到，比你想像中離你更近！宅在家看片追劇時，全新夏普第三代8K顯示器在智慧電視平台上，搭載最新的Android TV，內建Youtube及Netflix以及Chromecast，Google play商城，可以下載上千個專門量身製作的APP，讓您的第三代8K不只是一台顯示器，而是家庭娛樂中心。

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