「家是未來」禾聯家電新品　搶攻智慧居家

▲禾聯碩新品發表會以「家是未來 JUST FUTURE」為主題，透過智慧科技結合，打造健康居家環境。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者邱筱茜／採訪報導

後疫情時代，改變了許多民眾生活與消費習慣，開始重視家電產品是否有抑菌、清淨、智能等功效，為滿足消費者需求，禾聯碩新品發表會推出一系列，以「家是未來JUST FUTURE」為主題的家電新品。

▲禾聯說新品發表著手研發結合AIOT的家電產品，主攻智慧居家市場。 （圖／記者鄭遠龍攝）

禾聯碩行銷企劃處協理高建發表示，「我們定調產品開發有三個重點方向，第一是我們創造更健康舒適的居家環境，第二是我們凝聚家庭的功能性，第三點我們將完善智慧家電的體系，讓在疫情時代的大家可以有一個健康又舒適的家。」

▲禾聯碩行銷企劃處協理高建發受訪說明這次新品三大方向，產品定位為「更健康舒適的居家環境 、凝聚家庭的功能性、建構更完善的智慧家電體系」。 （圖／記者鄭遠龍攝）

禾聯碩全新的R32，有能效、表現更優異的變頻一級家用空調，持續推廣芬多殺菌2.0、沼氣防護、i乾淨等功能，可免除病毒威脅，享受清淨舒適的居家環境，禾聯碩行銷企劃處副理蔡榕展表示，「14.0KW的GKS系列，也是採用R32環保冷媒，主要是針對一些商用環境，在電費上面開銷是很大的，那如果使用我們這台GKS14.0KW，一年最多可以省電37%，電費來講可以省超過一萬塊的電費。」

▲全新R32環保空調商品，今年將多款室外機、窗型機體小型化，滿足消費者受空間限制需求。 （圖／記者鄭遠龍攝）

▲使用AIOT環控智能，方便連接所有的禾聯雲端家電。 （圖／記者鄭遠龍攝）

透過AIoT環控智能家居中心，開口就可以掌握家電，禾聯碩也首度推出「美人新機系列」，實現更人性化及舒適的智慧居家生活，直立式冷凍櫃，不只省電更可以滿足大容量需求，抑菌也是這次新品的亮點之一。

▲禾聯碩推出有抑菌功能的風扇、除濕機等家電產品。 （圖／記者鄭遠龍攝）

禾聯碩行銷企劃處小家電產品經理張裕仁表示，「推出了一系列抑菌風扇，因為使用場域不同，所以我們有抑菌的立扇，然後也有抑菌的循環扇，甚至有抑菌的360度循環扇和工業扇，其實主要的原理是利用葉片的效果，達到抑菌的功能。」

抑菌系列包括風扇、電暖器、除濕機等商品，飲食部分也隨著近年來興起的自煮時代，推出一系列廚電商品，透過智慧家電的結合打造更便利的防疫生活。